Przyspieszenie pod koniec roku

Firma podkreśla, że jeszcze większą dynamikę wzrostu odnotowano w ostatnich trzech miesiącach – od listopada 2025 r. do stycznia 2026 r. Po wprowadzeniu codziennych kursów na linii Kraków–Praga liczba pasażerów zwiększyła się w tym okresie rok do roku o 228 proc. Leo Express obsługuje to połączenie od 2018 r.

W całej swojej siatce połączeń w Czechach, na Słowacji i w Polsce Leo Express przewiózł w 2025 roku 4,5 mln pasażerów, co stanowi wzrost o 19 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2026 roku przewoźnik spodziewa się, także dzięki nowym połączeniom w Polsce, wzrostu o kolejne 1,5 mln pasażerów do łącznego poziomu ponad 6 mln podróżnych.

Nowe połączenie Warszawa – Kraków – Praga

Prezes Leo Express Petr Köhler poinformował w komunikacie, że w 2025 roku uruchomi od 1 marca br. nowe połączenia na trasie Warszawa – Kraków – Praga i z powrotem. Zgodnie z zapowiedziami pociągi czeskiego przewoźnika będą jeździć na tej trasie z częstotliwością dwóch razy dziennie w każdym kierunku. Pociągi z Warszawy do Krakowa i Pragi będą odjeżdżać o godz. 7.21 oraz 22.36, natomiast w przeciwnym kierunku, z Krakowa do Warszawy, o godz. 3.25 oraz 18.45.

Ceny biletów mogą być niższe

„Trasa pomiędzy Warszawą a Krakowem stanie się wizytówką europejskiej kolei (…). Wszędzie tam, gdzie na kolej weszła konkurencja, liczba pasażerów rosła nawet o 100 proc., a ceny biletów długoterminowo spadały o 30–40 proc. To kluczowy, pozytywny efekt dla wzmacniania roli kolei jako kręgosłupa bezemisyjnej mobilności” - stwierdził Petr Köhler cytowany w komunikacie.

Bezpłatne wi-fi

Jak zapowiedział, standardem w pociągach Leo Express na tej trasie będzie bezpłatne wi-fi, szeroka oferta cateringu serwowanego do miejsca oraz niskopodłogowe wnętrze składów. Nowością będzie klasa premium w formule all inclusive z w pełni rozkładanymi fotelami, które pełnią jednocześnie funkcję strefy nocnej i sypialnej.

Pomiędzy Warszawą a Krakowem nowe pociągi zatrzymają się również na stacjach Opoczno Południe oraz Włoszczowa Północ. Na trasie między Pragą i Krakowem pociągi zatrzymają się także na stacji Oświęcim, a jeden z kursów obsłuży również stacje Racibórz, Rybnik, Tychy oraz Mysłowice.

Mocna oferta na trasie Kraków – Praga

Jednocześnie Leo Express wzmocni ofertę na trasie Kraków – Praga i z powrotem - trzy razy dziennie w każdym kierunku, cztery razy dziennie do Krakowa w soboty i niedziele oraz cztery razy dziennie do Pragi w poniedziałki i niedziele. Trasa będzie skomunikowana z połączeniem autobusowym do ukraińskiego Lwowa.

Jak zapowiedziano, w drugiej połowie czerwca 2026 r., Leo Express planuje uruchomienie kolejnych międzynarodowych połączeń do i z Polski na trasie Przemyśl – Rzeszów – Kraków – Katowice – Ostrawa – Ołomuniec – Praga – Drezno – Lipsk – Erfurt – Frankfurt nad Menem Flughafen.