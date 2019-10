Pociągi Leo Express kursowały codziennie między Pragą i Krakowem w okresie wakacyjnym, potem powrócono do przejazdów weekendowych.

„Jednak ze względu na duże zainteresowanie tym połączeniem zdecydowano o zwiększeniu częstotliwości kursowania pociągów. Od 24 października do 14 grudnia pociągi będą jeździć cztery razy w tygodniu: do Krakowa każdego wieczoru od czwartku do niedzieli i z powrotem do Pragi od piątku do poniedziałku rano” - zapowiedział Juraj Andrejka, dyrektor Leo Express na Polskę i Ukrainę, cytowany w czwartkowym komunikacie.

Dodał, że częstotliwość połączeń do Krakowa będzie utrzymana do 14 grudnia, kiedy - ze względu na zmiany operacyjne - jeden z pociągów zostanie przeniesiony na linię Praga-Wrocław.

Czeski Leo Express regularne kursy z Pragi przez Katowice do Krakowa rozpoczął 20 lipca zeszłego roku, jako pierwszy dalekobieżny prywatny przewoźnik kolejowy. Czas jazdy z Krakowa do Pragi wynosi 6 godzin 35 minut, a z Katowic do Pragi - 4 godziny 42 minuty. Połączenie jest realizowane posiadanymi przez przewoźnika pociągami Flirt, produkcji szwajcarskiej firmy Stadler Rail.

Leo Express a.s. to czeski prywatny przewoźnik kolejowy i autobusowy. Firma została założona w 2010 r. i weszła na czeski rynek w listopadzie 2012 r., rozpoczynając jazdy na 364-kilometrowej trasie Praga - Bogumin. Obecnie pociągi przewoźnika jeżdżą też po Słowacji oraz - dzięki przejęciu niemieckiej firmy Locomore - także po tamtejszych torach.

Jak przypomniano, Leo Express planuje dalszy rozwój w Polsce, dlatego od 20 grudnia wprowadzone zostanie bezpośrednie połączenie kolejowe między Pragą a Wrocławiem. Stanie się to dzięki obowiązkowi świadczenia usługi publicznej w regionie pardubickim. Pociągi Leo Express odjeżdżają z Pragi w każdy piątek, sobotę i niedzielę o 18:08. Wrócą w każdą sobotę i niedzielę o 10:28. Na linii będzie używana jednostka elektryczna Leo Express Flirt.

>>> Czytaj też: Polacy lubią ryzyko. Ponad połowa podróżuje za granicę bez ubezpieczenia