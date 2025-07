W pierwszym kwartale dług publiczny w krajach Eurolandu zwiększył się do 88 proc. PKB z 87,4 proc. na koniec czwartego kwartału 2024 r. W całej Unii Europejskie zadłużenie wzrosło z 81,0 proc. do 81,8 proc. PKB. .

Reklama

Pod koniec pierwszego kwartału 2025 r. dług sektora instytucji rządowych i samorządowych składał się w 84,2 proc. z papierów dłużnych w strefie euro i w 83,6 proc. w UE , w 13,3 proc. z pożyczek w strefie euro i w 13,9 proc. w UE oraz w 2,6 proc. z gotówki i depozytów w strefie euro i w 2,5 proc. w UE – podał Eurostat.

Pięć państw z długiem powyżej 100 proc. PKB

Najwyższy wskaźnik zadłużenia w relacji do PKB na koniec pierwszego kwartału 2025 r. odnotowano Grecji, gdzie zadłużenie było na poziomie 152,5 proc. PKB. Zadłużenie powyżej 100 proc. PKB odnotowano jeszcze w czterech krajach. We Włoszech zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych na koniec pierwszego kwartału 2025 r. wynosiło 137,9 proc. PKB, a następnie we Francji (114,1 proc. PKB), Belgii (106,8 proc.) i Hiszpanii (103,5 proc.).

Najniższe zadłużenie w Bułgarii

Na drugim krańcu listy, z najniższym zadłużeniem, znalazły się Bułgaria (23,9 proc. PKB), Estonia (24,1 proc.), Luksemburgu (26,1 proc.) i Dania (29,9 proc.).

Gdzie dług rośnie najszybciej

W porównaniu z czwartym kwartałem 2024 r. szesnaście państw członkowskich odnotowało wzrost wskaźnika długu publicznego do PKB na koniec pierwszego kwartału 2025 r. Największy wzrost wskaźnika zaobserwowano w Austrii i Słowacji (po +3,5 punktu procentowego – pp), Słowenii (+2,9 pp), Włoszech (+2,5 pp) i na Litwie (+2,4 pp). Największe spadki odnotowano w Irlandii (-3,7 pp), Łotwie (-1,2 pp) i Grecji (-1,1 pp).

Dług publiczny w Polsce w I kw. 2025 r.

W Polsce wskaźnik zadłużenia w relacji do PKB na koniec pierwszego kwartału 2025 r. był na poziomie 57,4 proc. PKB. To wzrost w porównaniu do poprzedniego kwartału o 2,2 pp. Jeszcze bardziej polskie zadłużenie wzrosło w porównaniu do kwartału sprzed roku. W pierwszym kwartale relacja długu publicznego do PKB była o 6,1 pp większa niż w pierwszym kwartale 2024 r. i był to największy roczny wzrost wśród wszystkich państw UE.

W pierwszym kwartale zadłużenie Polskie wynosiło 2,124 bln zł, podczas gdy w poprzednim kwartale było o 111,2 mld zł mniejsze, a w pierwszym kwartale poprzedniego roku o 351,4 mld zł mniejsze.

Deficyt budżetowy

Jak podał Eurostat, w pierwszym kwartale 2025 r. skorygowany sezonowo deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB spadł zarówno w strefie euro i UE i wyniósł 2,9 proc. w obu strefach.

Wśród państw członkowskich pięć państw miało dziurę w budżecie na poziomie powyżej 5 proc. PKB. Wśród państw dla których dostępne są dane (brak danych dla Włoch) największy deficyt budżetowy (na poziomie 7,5 proc. PKB) miała Rumunia. Kolejne kraje z bardzo pokaźną dziurą w budżecie to: Francja (5,6 proc. PKB), Belgia (5,5 proc.), oraz Austria i Polska ( po 5,1 PKB).