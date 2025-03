Koncepcja budowy drogi, omijającej od zachodu i północy Szczecin wraz z przeprawą przez Odrę, pojawiła się już na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Teraz ten długo oczekiwany projekt wchodzi w etap realizacji.

Proces wydania decyzji przebiegł błyskawicznie, biorąc po uwagę wieloetapową procedurę, uwzględniającą konsultacje społeczne i ponowną ocenę oddziaływania na środowisko. Wnioski o wydanie decyzji ZRID GDDKiA złożyła pod koniec września ubiegłego roku i już po upływie pięciu miesięcy inwestor uzyskał decyzję Wojewody umożliwiającą przejście inwestycji do etapu robót budowlanych.

Przetargi już ruszyły

Od grudnia trwa procedura przetargowa na wybór wykonawców, którzy wykonają inwestycje. Postępowania budzą ogromne zainteresowanie firm wykonawczych. Dotychczas wpłynęło łącznie ponad 1 600 pytań wykonawców, dotyczących wszystkich trzech zadań. GDDKiA planuje poznać oferty wykonawców w II kwartale tego roku. Kolejnym etapem będzie badanie i weryfikacja ofert. Termin zakończenia procedur będzie zależał również od tego, czy oferenci skorzystają z prawa odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Jeżeli nie będzie odwołań podpisanie umów planowane jest w IV kwartale tego roku.

Wykonawcy będą mieli za zadanie opracować projekty wykonawcze i zrealizować roboty budowlane.

Wizualizacja odcinka Kołbaskowo - Dołuje

Dla odcinka Kołbaskowo – Dołuje zakończenie prac jest planowane w 2028 roku. Na odcinku Kołbaskowo – Dołuje, o długości 13,6 km, powstaną dwa węzły drogowe i 18 obiektów mostowych, w tym 8 przejść dla zwierząt. W ramach inwestycji powstanie również Obwód Utrzymania Drogi przy węźle Szczecin Południe.

Wizualizacja odcinka Dołuje - Police

Dla odcinka Dołuje - Police terminy planowany termin realizacyjne będą taki sam jak w przypadku trasy do węzła Dołuje. Odcinek ma zostać oddany do użytku w 2028 roku. Ten fragment obwodnicy będzie miał długość 11,9 km. W ramach tego zadania powstaną dwa węzły drogowe i 14 obiektów mostowych, w tym cztery górne przejścia dla zwierząt i pięć dolnych.

Wizualizacja odcinka tunelowego Police - Goleniów

Odcinek Police - Goleniów z tunelem pod Odrą będzie miał znacznie dłuższy czas realizacji, ze względu na konieczność wydrążenia i wyposażenia dwunawowego tunelu pod Odrą. GDDKiA zakłada, że kierowcy z tego odcinka skorzystają w 2032 roku.

Zachodnia Obwodnica Szczecina przetnie na północ od Polic rzekę Odrę, którą prowadzi tor wodny do portu w Szczecinie. Ze względu na uwarunkowania terenowe i kwestie środowiskowe, tras S6 pobiegnie najdłuższym w Polsce tunelem o długości 5 km. Na przebiegu tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych między nawami, które będą służyły przede wszystkim do ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych. Spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia będzie na głębokości do 45 m. Odcinki wjazdowe do tunelu będą mieć długość około 600 m.

Na tym odcinku inwestycja obejmie również budowę dwóch węzłów drogowych i rozbudowę jednego, budowę 22 obiektów mostowych, w tym aż ośmiu nad ciekami wodnymi. Powstaną również dwa duże górne przejścia dla zwierząt.

Długo oczekiwany ring wokół Szczecina

Nowa trasa odciąży obecny przebieg dróg A6, S3 i S6 omijających Szczecin od południa oraz wschodu. W miesiącach letnich, ze względu na znaczne natężenie ruchu, na istniejącej trasie tworzą się spowolnienia i zatory drogowe. Nowa S6 domknie ring wokół Szczecina, co znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu.

Nowa droga będzie miała szczególne znaczenie dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ (S3/S6) po drugiej stronie Odry, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu zmniejszy się kilkukrotnie. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdów jadących do zakładów chemicznych w Policach.