Zmiany w ustawie o aplikacji mObywatel z 9 lipca 2025 r. przyniosą szereg nowości użytkownikom. W artykule wyjaśniamy, co się zmienia, jakie usługi będą dostępne od końca roku, kto skorzysta najbardziej oraz jakie możliwości zyskają samorządy i instytucje publiczne. Przybliżamy również tło prawne i planowane kierunki dalszej cyfryzacji państwa.

Samorządy zyskają nowe uprawnienia w mObywatelu

Nowelizacja ustawy o aplikacji mObywatel umożliwi samorządom łatwiejsze wprowadzanie lokalnych usług cyfrowych. Dzięki nowemu art. 3b jednostki samorządu terytorialnego mogą zawierać porozumienia z Ministrem Cyfryzacji w sprawie uruchomienia dodatkowych funkcji. Dotyczy to nie tylko gmin, ale też powiatów czy województw.

W praktyce oznacza to, że możliwa będzie integracja aplikacji mObywatel np. z

rejestrami przedszkolnymi,

lokalnymi systemami bibliotecznymi,

systemami płatności podatkowych.

Samorządy otrzymają też formalną podstawę do finansowania takich projektów z budżetów lokalnych. Nowe porozumienia mogą mieć charakter dwustronny lub wielostronny.

To szczególnie ważne z punktu widzenia decentralizacji e-usług. Dotychczasowe przepisy były sztywne i wymagały formalnych wniosków do ministra. Teraz procedury mają być bardziej elastyczne. Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, zmiana jest krokiem w stronę realnej cyfryzacji państwa na poziomie lokalnym.

Wirtualny asystent w aplikacji mObywatel

Od 31 grudnia 2025 r. w aplikacji pojawi się nowa funkcja: wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji (art. 3c ustawy). Będzie korzystał z modelu PLLuM opracowanego dla resortu cyfryzacji i działającego na otwartej licencji. Asystent podpowie m.in.,

jak złożyć wniosek o dowód osobisty,

jak przygotować pismo urzędowe

poprowadzi użytkownika krok po kroku przez procedury.

Asystent nie będzie przetwarzał danych osobowych, co zapewnia bezpieczeństwo, ale ograniczy możliwości personalizacji. Mimo to to duży krok w stronę interaktywnej administracji. W przyszłości funkcjonalność może być rozwijana, np. o rozpoznawanie głosu czy integrację z ePUAP.

mStłuczka: zgłoszenie szkody OC z poziomu smartfona

Jedną z bardziej praktycznych nowości będzie funkcja mStłuczka. Użytkownik będzie mógł za jej pomocą zgłosić do zakładu ubezpieczeń komunikacyjnych szkodę spowodowaną wypadkiem lub kolizją (zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z 22 maja 2003 r., Dz.U. z 2025 r. poz. 367).

Nowa funkcjonalność pozwoli przyspieszyć procedury i zminimalizować stres kierowców. W aplikacji możliwe będzie

wypełnienie elektronicznego formularza,

załączenie zdjęć uszkodzeń,

podpisanie zgłoszenia za pomocą podpisu zaufanego.

mLegitymacje dla uczniów, nauczycieli, geodetów i strażaków

Ustawa wprowadza nowe wersje mobilnych legitymacji. Już nie tylko uczniowie i nauczyciele (art. 11b Karty Nauczyciela, art. 25 ust. 1d ustawy o systemie oświaty), ale także geodeci (art. 45f Prawa geodezyjnego) i strażacy OSP (art. 29 ustawy z 4 czerwca 2025 r.) otrzymają dokumenty mobilne.

Tego typu dokumenty będą potwierdzać status zawodowy i umożliwiać korzystanie z ulg, zniżek oraz przywilejów. Dla wielu grup zawodowych oznacza to koniec z koniecznością noszenia fizycznych dokumentów.

Skrytki i archiwizacja dokumentów w mObywatelu

System teleinformatyczny aplikacji zostanie rozszerzony o możliwość przechowywania dokumentów elektronicznych. Użytkownicy zyskają wirtualne skrytki, w których będą mogli archiwizować dokumenty przesyłane do urzędów (nowelizacja art. 18 ustawy mObywatel).

Rozwiązanie to jest krokiem w kierunku pełnej cyfryzacji obiegu dokumentów. W dłuższej perspektywie może ułatwić dostęp do ważnych dokumentów oraz ograniczyć konieczność osobistych wizyt w urzędach.

Szerokopasmowy internet: sprawdzisz zasięg i zgłosisz pustostan

mObywatel zostanie zintegrowany z systemem SIDUSIS (System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego). Będzie możliwe sprawdzenie dostępności internetu, zgłoszenie potrzeby dostępu lub zgłoszenie pustostanu (art. 29la ustawy z 7 maja 2010 r.).

To istotne dla rozwoju sieci w Polsce lokalnej. Zebrane dane pozwolą lepiej planować inwestycje telekomunikacyjne. Usługa w mObywatelu nie zastępuje jednak głównego portalu: internet.gov.pl.

mObywatel jako przyszły portfel tożsamości cyfrowej UE

Wprowadzone zmiany to etap przygotowań do wprowadzenia europejskiego portfela tożsamości cyfrowej (eIDAS 2.0). Polska implementuje zapisy rozporządzenia UE z 11 kwietnia 2024 r. (Dz. Urz. UE L 102/1), które zakłada jednolite standardy identyfikacji cyfrowej obywateli w całej Unii Europejskiej.

Dzięki temu mObywatel będzie mógł być używany do logowania się w usługach administracji państwowej w całej UE, a także jako narzędzie do podpisywania dokumentów elektronicznych na poziomie międzynarodowym.

Z jakich funkcji mObywatela już można korzystać?

Już teraz użytkownicy mObywatela mogą korzystać z mDowodu, mPrawo jazdy, legitymacji studenckiej, emeryta-rencisty czy Karty Dużej Rodziny. Ponadto możliwe jest zastrzeżenie PESEL, sprawdzenie punktów karnych czy zgłaszanie cyberzagrożeń.

W ramach pilotażu działa też ePłatność dla kilkudziesięciu gmin. Mieszkańcy mogą opłacić podatki lokalne bez wychodzenia z domu. Resort cyfryzacji zapowiada, że w przyszłości wszystkie e-usługi gminne będą dostępne przez aplikację.