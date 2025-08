Lipiec i sierpień to od lat najpopularniejsze miesiące na składanie wniosków o emeryturę. Powód? Roczna waloryzacja konta emerytalnego, dodatki socjalne i korzystne terminy wypłat. W artykule wyjaśniamy, jakie korzyści finansowe można uzyskać, składając wniosek w konkretnym momencie 2025 roku. Podpowiadamy też, z jakich narzędzi korzystać, by dobrze zaplanować moment przejścia na emeryturę.

Reklama

Dlaczego lipiec i sierpień 2025 to najlepsze miesiące na emeryturę?

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że najwięcej wniosków o emeryturę wpływa właśnie w lipcu i sierpniu. W 2024 roku aż 17,8 proc. wszystkich wniosków złożono w lipcu, a kolejne 10,9 proc. w sierpniu. Ten trend utrzymuje się również w 2025 roku. Dlaczego Polacy celują w te miesiące? Powodów jest kilka:

Roczna waloryzacja kont emerytalnych : przeprowadzana co roku w czerwcu, w 2025 r. wyniosła 14,41 proc.

: przeprowadzana co roku w czerwcu, w 2025 r. wyniosła 14,41 proc. Podwyższona wartość składek i kapitału początkowego : Średni wzrost wartości kont emerytalnych wyniósł nawet 500 zł miesięcznie.

: Średni wzrost wartości kont emerytalnych wyniósł nawet 500 zł miesięcznie. Możliwość otrzymania dodatkowego rocznego świadczenia „14. emerytury”.

Jak tłumaczy Bartosz Gaca z ZUS, decyzję o momencie przejścia na emeryturę warto planować w oparciu o własną sytuację finansową i prognozowaną wysokość świadczenia.

Co daje waloryzacja składek? Konkretne zyski

Roczna waloryzacja to procedura, która zapobiega utracie wartości składek zgromadzonych na koncie ubezpieczonego. Przeprowadzana co roku w czerwcu, w 2025 roku osiągnęła bardzo wysoki poziom 14,41 proc. Oznacza to, że przykładowo osoba, która miała na koncie 400 tys. zł, po waloryzacji zyskuje ponad 57 tys. zł dodatkowo.

Dla wielu oznacza to emeryturę wyższą o 200–500 zł brutto miesięcznie. Osoby, które złożą wniosek tuż po waloryzacji, automatycznie mają wyższą podstawę świadczenia. Warto pamiętać, że taka decyzja może być nieodwracalna – raz przyznana emerytura nie może być ponownie przeliczona z uwzględnieniem kolejnych waloryzacji.

Sierpień 2025: szansa na "czternastkę" dla nowych emerytów

Dodatkowym argumentem za złożeniem wniosku o emeryturę w sierpniu jest jednorazowa "czternasta emerytura". W 2025 roku będzie ona wypłacana we wrześniu, ale tylko dla tych, którzy mieli prawo do emerytury na dzień 31 sierpnia.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej łączna kwota czternastki wyniesie 1878,91 zł brutto. Osoby pobierające emeryturę nie wyższą niż 2900 zł otrzymają pełną kwotę. Powyżej tej sumy obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”.

Przejście na emeryturę pod koniec roku: korzyści z waloryzacji i trzynastki

Ci, którzy złożą wniosek o emeryturę w grudniu 2025 r., styczniu lub lutym 2026 r., skorzystają automatycznie z marcowej waloryzacji. Rząd prognozuje jej poziom na 4,9 proc. Oznacza to podwyżkę świadczenia o 49 zł na każdym 1000 zł.

Dodatkowo w kwietniu 2026 r. wypłacona zostanie tzw. "trzynastka" — dodatek przysługujący wszystkim emerytom bez względu na wysokość świadczenia.

Jak samodzielnie obliczyć opłacalność terminu przejścia na emeryturę?

ZUS udostępnia kilka narzędzi, które pomogą zaplanować najlepszy moment przejścia na emeryturę:

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)

Aplikacja mZUS

Oba narzędzia zawierają kalkulatory emerytalne, które umożliwiają symulację wysokości świadczenia. Ponadto w każdym oddziale ZUS można skorzystać z pomocy doradców emerytalnych.

Ile trzeba zarabiać, by otrzymać 4000 zł emerytury?

Na wysokość emerytury wpływają trzy składowe:

Zwaloryzowany kapitał początkowy,

Wysokość zgromadzonych składek,

Średnie dalsze trwanie życia (ogłaszane przez GUS).

Według wyliczeń "Faktu", aby uzyskać emeryturę w wysokości około 4000 zł brutto, mężczyzna w wieku 40 lat powinien obecnie zarabiać 8767 zł miesięcznie. Kobiety musiałyby zarabiać jeszcze więcej (ponad 12 tys. zł), ze względu na wcześniejszy wiek emerytalny i dłuższy czas pobierania świadczenia.

Historia waloryzacji: jak zmieniały się stawki w ostatnich latach?

Z danych ZUS i GUS wynika, że waloryzacja składek w ostatnich latach znacznie przyspieszyła. Przykładowo:

2022: 9,33 proc.

2023: 13,87 proc.

2024: 14,40 proc.

2025: 14,41 proc.

To efekt wysokiej inflacji i wzrostu płac. Taka sytuacja powoduje, że osoby, które złożą wniosek o emeryturę tuż po waloryzacji, zyskują realnie więcej niż osoby, które zrobiły to kilka miesięcy wcześniej.

Emerytura częściowa – czy warto rozważyć ten wariant w 2025 roku?

Osoby, które osiągnęły wiek 65 lat (mężczyźni) i 60 lat (kobiety), mogą – o ile spełniają odpowiedni staż pracy – skorzystać z tzw. emerytury częściowej. To świadczenie jest wypłacane przed osiągnięciem pełnego wieku emerytalnego, a jego wysokość wynosi 50 proc. przysługującej emerytury obliczonej na podstawie składek. Choć nie podlega ponownemu przeliczeniu po osiągnięciu wieku emerytalnego, pozwala na płynne przejście z rynku pracy do świadczenia. Z danych ZUS wynika, że w 2023 roku z tej opcji skorzystało blisko 35 tys. osób.

Należy jednak pamiętać, że:

Emerytura częściowa nie jest dostępna dla wszystkich (trzeba spełnić staż). Wybór tej opcji może zmniejszyć przyszłą pełną emeryturę, bo składki przestają być opłacane.

Jeśli planujesz skorzystać z tej ścieżki, warto skonsultować się z ZUS lub doradcą emerytalnym.

Co jeszcze warto wiedzieć: zasiłek przedemerytalny i świadczenia pomostowe

Dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, a tracą zatrudnienie, przewidziano inne rozwiązania:

Świadczenie przedemerytalne (art. 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych)

(art. 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych) Świadczenie pomostowe (ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych)

Te formy wsparcia są często pomijane w dyskusji, a mogą zapewnić bezpieczeństwo finansowe do czasu uzyskania prawa do emerytury.