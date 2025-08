Tajne testy nad Zatoką Gdańską

Jednostka Formoza z Gdyni przeprowadza testy bezzałogowych łodzi bojowych Havoc AI. To maszyny, które mogą działać niezależnie od człowieka. Manewry, które miały miejsce w rejonie Półwyspu Helskiego i Zatoki Gdańskiej, odbywały się głównie nocą i obejmowały ćwiczenia z nawigacji, rozpoznania sygnałów oraz symulacje przenikania przez linie przeciwnika. Szczególnie interesujące jest to, że ćwiczenia odbywały się w bezpośredniej bliskości rosyjskiego Kaliningradu – regionu o wysokim stopniu militaryzacji. To jasny sygnał, że NATO chce być obecne tam, gdzie Rosja dotychczas czuła się względnie bezpieczna.Źródłem informacji o tych ćwiczeniach jest artykuł „Poland secretly testing US-made Havoc AI sea drones in Baltic” opublikowany 31 lipca 2025 roku przez francuskie śledcze wydawnictwo Intelligence Online oraz komunikaty NATO.

Ukraińska inspiracja na polskich wodach

Scenariusze manewrów powstały na bazie doświadczeń ukraińskiego wywiadu wojskowego z działań na Morzu Czarnym. Ukraina zademonstrowała tam skuteczność małych, trudnowykrywalnych dronów morskich do ataków na okręty i infrastrukturę przeciwnika. Polska nie tylko bacznie obserwuje te działania, ale i aktywnie współtworzy ukraińską taktykę. Od 2023 roku polska Formoza szkoli jednostki GUR, czyli ukraińskiego wywiadu wojskowego, m.in. w zakresie sabotażu, rajdów przybrzeżnych i infiltracji przy użyciu skuterów wodnych.

Drony, które mogą zniknąć z radarów

Drony Havoc AI z serii Rampage zostały zaprojektowane do działania w najtrudniejszych warunkach morskich. Posiadają sztuczną inteligencję, która potrafi przewidywać przeszkody, poruszać się bez GPS i unikać wykrycia przez radar. Te autonomiczne jednostki wyposażone są w sensory wielospektralne, maszt komunikacyjny z szyfrowanym przekazem, panele słoneczne i wymienne moduły bojowe lub rozpoznawcze. Polska testuje obecnie mniejszy model o długości około 4 metrów, ale już w 2025 roku planowane jest wprowadzenie 30-metrowych wersji. Zasięg ich działania oraz możliwość operowania w tzw. strefach A2/AD (o ograniczonym dostępie) może zrewolucjonizować działania na Bałtyku.

NATO wkracza na Bałtyk z nową flotą

W czerwcu i lipcu NATO przeprowadziło serię ćwiczeń z udziałem bezzałogowych jednostek morskich, które mają na celu integrację tych systemów z działaniami marynarek wojennych. Manewry, nadzorowane m.in. przez Komendę ds. Transformacji NATO (ACT) i Centrum Badań Morskich (CMRE), to przygotowanie do wielkich jesiennych ćwiczeń „Dynamic Messenger”. Ich głównym celem jest sprawdzenie interoperacyjności autonomicznych dronów z systemami NATO i wykorzystanie ich do ochrony podmorskiej infrastruktury, takiej jak kable internetowe czy gazociągi.

Formoza – cichy gracz w wojnie morskiej

JW Formoza, elitarna jednostka Marynarki Wojennej, stała się kluczowym partnerem Ukrainy w zakresie morskich operacji specjalnych. Mimo że Warszawa oficjalnie nie potwierdza tego zaangażowania, to według zachodnich źródeł polscy operatorzy wielokrotnie brali udział w planowaniu i przygotowaniu ukraińskich misji. Jednostka specjalizuje się w działaniach sabotażowych, nurkowaniu bojowym i skrytym rozpoznaniu portów. W czerwcu 2023 roku prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził bazę w Gdyni, gdzie spotkał się z oficerami zaangażowanymi w transfer wiedzy.