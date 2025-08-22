Wyniki głównych partii

Gdyby w połowie sierpnia odbyły się wybory do Sejmu i Senatu to 30 proc. badanych oddałoby głos na KO (wzrost o 2 pkt proc. względem lipcowego badania), 30 proc. zdobyłoby PiS (wzrost o 3 pkt proc. ), a 12 proc. głosów otrzymałaby Konfederacja (bez zmian).

Kto poza Sejmem?

7 proc. głosów otrzymała Lewica (wzrost o 1 pkt proc.), 5 proc. partia Razem (spadek o 1 pkt proc.), 3 proc. Konfederacja Korony Polskiej (spadek o 5 pkt proc.). 2 proc. respondentów zagłosowałoby na Polskę 2050 (spadek o 1 pkt proc.), 1 proc. na PSL (bez zmian), a 9 proc. zadeklarowało, że nie wie kogo by poparło (spadek o 1 pkt proc.).

Jaka frekwencja?

Frekwencja wyborcza wyniosłaby 84 proc. (spadek o 1 pkt proc.).

Badanie zostało zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 10 proc.) w okresie 18–21 sierpnia 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).