Nowelizacja ustawy ws. rękojmi deweloperów podpisana przez prezydenta

Nowelizacja zgłoszona przez posłów Polski 2050 i przegłosowana potem przez rząd została ostatecznie podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego. W jej ramach nabywcy lokalu mieszkalnego zyskują nowe prawa związane ze zgłaszaniem wad w ramach rękojmi i to nawet w sytuacji, kiedy zawarta została umowa deweloperska.

Jak wskazali autorzy nowelizacji, owe przepisy usuwają więc lukę prawną, która do tej pory nie dawała możliwości zgłaszania wad w ramach rękojmi w przypadku wspominanych umów deweloperskich. Te oczywiście w myśl litery prawa umowa deweloperska nie jest aktem przenoszącym własność, a jedynie czymś, co zobowiązuje dewelopera do czegoś takiego. Wobec tego zasady rękojmi nie miały do tej pory zastosowania, tworząc sytuację niebezpieczną dla wielu kupujących.

Deweloperzy poniosą odpowiedzialność za fizyczne i prawne wady lokalu

Zmiana przepisów sprawia, że deweloperzy będą musieli ponosić odpowiedzialność za sytuację, w której lokal posiada fizyczne lub prawne wady. Przepisy te mają zastosowanie nie tylko do mieszkań, które kupowane są w nowym budownictwie, ale także domów jednorodzinnych czy lokali użytkowych, które zostały wystawione na sprzedaż.

Przed przegłosowaniem i podpisaniem tej nowelizacji spotkała się ona z pozytywną opinią przedstawicielki Krajowej Izby Radców Prawnych - doktor hab. Anny Machnikowskiej. Podkreślała ona, że zmiana prawa usunie różnice w standardzie ochrony nabywców lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych i lokali użytkowych, która była nieuzasadniona. Nowe prawo sprawia także, że kwestia wątpliwości prawnej rękojmi w takiej sytuacji zostaje zniesiona, umacniając ochronę kupujących.

Projektowana nowelizacja jest uzasadniona. Usuwa nieuprawnioną różnicę w standardzie ochrony nabywców lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych i lokali użytkowych, wzmacnia poziom ochrony nabywców, a także znosi wątpliwości dotyczące podstawy prawnej rękojmi, wskazując, że jest nią rękojmia za wady rzeczy sprzedanej” – stwierdziła jeszcze w lipcu 2025 roku prof. Anna Machnikowska.

Nowelizacja w sprawie rękojmi w przypadku umów deweloperskich została najpierw przegłosowana przez 434 posłów, potem zyskała poparcie wszystkich senatorów. Już wtedy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pisała o wielkim sukcesie, który sprawia, że kupujący zyskują większe zabezpieczenia przed potencjalnymi problemami.