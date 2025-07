Od tak zwanego „Dnia Wyzwolenia” praktycznie wszystkie kraje świata mierzą się z problemami jakie wprowadziła chaotyczna polityka handlowa Donalda Trumpa. W większości krajów termin wprowadzenia ceł był już odkładany dwukrotnie. Z 2 kwietnia, gdy prezydent USA triumfalnie ogłosił całemu światu „Dzień Wyzwolenia”, przez 9 lipca, aż po 1 sierpnia.

CNBC przypomina, że jeszcze w kwietniu Trump twierdził w wywiadzie dla magazynu „Time”, że zawarł „ponad 200 umów”, a doradca ds. handlu Peter Navarro stwierdził, że możliwe jest „90 umów w 90 dni”.

Tymczasem rzeczywisty stan rozmów znacznie odbiega od tego wyliczenia. W ciągu 120 dni USA zawarły zaledwie osiem umów, w tym jedną z Unią Europejską, która zrzesza 27-państw europejskich.

Wielka Brytania

Jako pierwsza z USA dogadała się Wielka Brytania, podpisując porozumienie już w maju. W ramach umowy USA nałożyło 10 proc. cła bazowe na towary z Wielkiej Brytanii. W umowie przewidziane są też różne kontyngenty i zwolnienia dla produktów takich jak samochody i towary lotnicze. Są jeszcze obszary, które nadal są negocjowane, takie jak cła na brytyjską stal i aluminium, które Stany Zjednoczone zgodziły się obniżyć oraz brytyjski podatek od usług cyfrowych, którego zniesienia domaga się Trump.

Wietnam

Wietnam był drugim krajem, który porozumiał się z Trumpem. Umowa handlowa, której zawarcie Trump ogłosił 2 lipca, zawiera cła nałożone na towary z Wietnamu w wysokości 20 proc., czyli o ponad połowę niższe niż pierwotne 46 proc. Jednak, jak wynika z raportu Politico, Wietnam został zaskoczony stawką 20 proc. Dziennik podał, że negocjatorzy spodziewali się podatku w wysokości 11 proc., ale Trump jednostronnie ogłosił stawkę 20 proc..

Jednym z punktów porozumienia z Wietnamem było też wprowadzenie 40 proc. cła „przeładunkowego” na towary pochodzące z innego kraju, przesyłane do Wietnamu i dalej do Stanów Zjednoczonych. Ten sposób chińscy producenci wykorzystywali do omijania wysokiego cła na ich towary w USA, wykorzystując Wietnam jako główny węzeł przeładunkowy.

Indonezja

W porozumieniu z Trumpem ogłoszonym 15 lipca indonezyjska stawka celna została obniżona do 19 proc. z 32 proc. Z drugiej strony Indonezja ma znieść bariery celne na ponad 99 proc. amerykańskich produktów eksportowanych do Indonezji.

Filipiny

Filipiny zawarły umowę z USA choć w ich przypadku obniżenie ceł okazało się nieznaczne. W umowie ogłoszonej 22 lipca redukcja stawek celnych wyniosła zaledwie 1 pp, do 19 proc. z 20 proc..

Japonia

Japonia zawarła porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w ramach którego 23 lipca stawka celna została obniżona z 25 proc. do 15 proc. Była to również pierwsza gospodarka, w której zastosowano niższą preferencyjną stawkę celną dla kluczowego sektora motoryzacyjnego.

Unia Europejska

Po długich negocjacjach także Unia Europejska zawarła porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi. Towary z UE są obecnie objęte podstawową stawką celną w wysokości 15 proc., co stanowi połowę 30 proc., którą Trump wcześniej groził Wspólnocie. Cła na niektóre produkty, takie jak samoloty i niektóre leki generyczne, wrócą do poziomu sprzed stycznia.

Korea Południowa

Ostatnim krajem, który zawarł porozumienie z USA jest Korea Południowa. Eksport koreańskich towarów, w tym sektor motoryzacyjny, został objęty 15-procentowym cłem. Ponadto Korea Południowa „przekaże Stanom Zjednoczonym 350 miliardów dolarów na inwestycje będące własnością i pod kontrolą Stanów Zjednoczonych, a wybrane przeze mnie na prezydenta” – powiedział Trump.

Tymczasem prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung widzi to inaczej. W jego ocenie fundusz o wartości 350 miliardów dolarów odegra rolę w ułatwieniu „aktywnego wejścia” koreańskich firm na rynek amerykański w takich branżach jak budownictwo okrętowe i produkcja półprzewodników.

Chiny

Jak zauważa CNBC, rozmowy handlowe administracji Trumpa z Chinami przyjęły inną taktykę niż reszta świata. Zamiast zawarcia porozumienia, Chiny osiągnęły serię zawieszeń w sprawie „wzajemnej” stawki celnej. CNBC przypomina, że początkowo od „Dnia Wyzwolenia” Chiny były obłożone cłem w wysokości 34 proc., a następnie w wyniku serii wzajemnych działań odwetowych między obiema stronami cła gwałtownie wzrosły do 145 proc. na chiński import do USA i 125 proc. na import z USA do Chin.

W maju obie strony zgodziły się na obniżenie ceł, po pierwszym spotkaniu handlowym w Genewie w Szwajcarii. Uzgodniono, że zawieszenie broni będzie obowiązywać do 12 sierpnia. Chiny są obecnie objęte łączną stawką celną w wysokości 30 proc., podczas gdy Stany Zjednoczone rozważają cła w wysokości 10 proc..

Oto kilku kluczowych partnerów handlowych USA, którzy nie zawarli porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi

Indie

W środę Trump ogłosił nałożenie 25-procentowego cła na Indie, a także dodatkową, bliżej nieokreśloną „karę” za to, co uważa za nieuczciwą politykę handlową, oraz za zakup przez Indie sprzętu wojskowego i energii od Rosji.

Kanada

W ostatnich miesiącach dochodziło do częstych sporów między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi w sprawie ceł, a kraj ten został objęty cłami jeszcze przed ogłoszeniem przez Trumpa tzw. ceł „wzajemnych”.

Kanada jest obecnie objęta cłami w wysokości 35 proc. na różne towary od 1 sierpnia, a Trump grozi również podniesieniem tej stawki w przypadku odwetu. Stawka ta jest niezależna od ceł sektorowych.

Meksyk

Podobnie jak Kanada, Meksyk również od dawna jest celem amerykańskich ceł, przy czym Trump podał narkotyki i nielegalną migrację jako czynniki, które przyczyniły się do jego decyzji o nałożeniu ceł na południowego sąsiada USA. Meksyk ma zostać objęty 30-procentowym cłem.

Australia

Australia stoi obecnie w obliczu progu 10 proc., ponieważ ma deficyt handlowy ze Stanami Zjednoczonymi. Jednak kraj ten może zostać obciążony wyższymi cłami, jeśli Trump zdecyduje się podnieść swoją stawkę bazową do 15-20 proc..

Źródło: CNBC