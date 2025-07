Żyjemy już w nowej erze. Amerykańskie cła są na najwyższym poziomie od prawie 100 lat

To nowa era amerykańskiego protekcjonizmu handlowego, zaś skutki ceł Donalda Trumpa odbije się na całym systemie handlowym świata - ocenia prof. Eswar Prasad. Amerykańskie cła są bowiem na najwyższym poziomie od lat 30. XX wieku - przypomina dziennik "Financial Times", powołując się na analizy przeprowadzone na Uniwersytecie Yale w New Haven, w stanie Connecticut.