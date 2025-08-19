Od 2026 r. wielkie zmiany w abonamencie RTV

Projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych zakłada rewolucyjne zmiany w sposobie naliczania i poboru opłat. Głównym celem jest powiązanie opłaty abonamentowej z rozliczeniem podatku dochodowego PIT. Zgodnie z planami, zamiast dotychczasowych opłat naliczanych za posiadanie odbiornika, zostanie wprowadzona stała, powszechna składka. Będzie ona doliczana do rocznego rozliczenia podatkowego.

Reklama

Nowy system ma objąć wszystkich Polaków. Opłata będzie automatycznie pobierana z podatku, co ma znacząco zwiększyć ściągalność. Zgodnie z przewidywaniami, ma to rozwiązać problem osób unikających płacenia, które dotychczas nie rejestrowały swoich odbiorników.

Kto skorzysta na zmianach w abonamencie RTV?

Zgodnie z zapowiedziami, najwięcej zyskają osoby, które dotychczas rzetelnie płaciły wysokie opłaty abonamentowe. Planowana stawka ma być niższa niż obecna opłata za telewizor i radio. Władze KRRiT zapowiadają, że nowa składka będzie symboliczna, jednakże jej ostateczna wysokość nie została jeszcze podana. Zmiana ma na celu bardziej sprawiedliwy podział obciążenia finansowego i sprawić, że wszyscy będą współuczestniczyć w finansowaniu mediów publicznych.

Ważne Planowana opłata będzie powszechna, co oznacza, że będzie obowiązywać wszystkich podatników, niezależnie od tego, czy posiadają odbiornik radiowy lub telewizyjny. Zmiana ta ma na celu wyeliminowanie problemu uchylania się od płatności poprzez brak rejestracji odbiornika. Składka ma być doliczana do rozliczenia PIT.

Powszechny abonament RTV szansą dla mediów

O wprowadzeniu powszechnej opłaty dyskutowano od lat. W 2013 roku Sąd Najwyższy w wyroku (sygn. akt I OSK 1561/12) potwierdził prawo Poczty Polskiej do kontroli abonentów i stwierdził, że samo posiadanie odbiornika wiąże się z obowiązkiem jego rejestracji. Pomimo to, Poczta Polska miała trudności z egzekwowaniem opłat. Obecnie abonament płaci zaledwie 13% uprawnionych, a pozostałe przychody mediów publicznych pochodzą głównie z reklam oraz dotacji państwowych. Nowy system ma unormować sytuację i zwiększyć wpływy z opłat.

Co z dotychczasowymi zwolnieniami z obowiązku płacenia abonamentu?

Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że wraz z wprowadzeniem powszechnej składki, dotychczasowe zwolnienia z opłat, np. dla osób po 75. roku życia czy inwalidów wojennych, mają zostać utrzymane. Nie wiadomo jeszcze, w jakiej formie zostaną one zrealizowane, jednakże osoby te prawdopodobnie nie będą musiały uiszczać nowej składki, lub też zostanie ona w całości sfinansowana z budżetu państwa. Szczegółowe rozwiązania poznamy po opublikowaniu ostatecznego projektu nowelizacji.