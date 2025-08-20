Kto ma obowiązek płacić abonament RTV?

Obowiązek uiszczania opłat abonamentowych dotyczy wszystkich osób fizycznych i prawnych, które posiadają odbiorniki radiowe lub telewizyjne i używają ich do odbioru programów radiowych i telewizyjnych. Posiadanie odbiornika w rozumieniu ustawy jest jednoznaczne z domniemaniem jego używania. Obowiązek ten powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbiornik został zarejestrowany.

Reklama

Należy podkreślić, że opłaty abonamentowe pobierane są za sam fakt posiadania odbiornika, a nie za jego faktyczne używanie. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy, za używanie odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe w celu zapewnienia finansowania misji publicznej radiofonii i telewizji.

Kto jest zwolniony z opłat abonamentowych? Pełna lista zwolnień

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, zwalnia się z opłat abonamentowych, między innymi:

osoby, które ukończyły 75. rok życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa,

osoby, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek stały lub zasiłek przedemerytalny,

osoby, które mają znaczną niepełnosprawność i nie są w stanie samodzielnie zaspokoić potrzeb bytowych,

osoby, które posiadają status weterana wojennego lub kombatanta,

osoby, które z racji swojej niepełnosprawności wymagają stałej opieki,

osoby, które są niewidome i ich ostrość wzroku nie przekracza 15%,

osoby, które są całkowicie głuche.

Zwolnienie dotyczy również gospodarstw domowych, w których zamieszkują osoby uprawnione do ulgi. W przypadku, gdy w jednym gospodarstwie domowym znajduje się kilka osób, z których jedna spełnia kryteria uprawniające do zwolnienia, obowiązek opłaty abonamentu nie dotyczy nikogo.

Jak się ubiegać o zwolnienie

Zwolnienie z opłat nie następuje z mocy prawa, ale po spełnieniu formalności. Aby móc skorzystać z ulgi, należy:

Zarejestrować odbiornik RTV: Jest to podstawowy warunek. Zgodnie z art. 5 ustawy, każdy, kto posiada odbiornik, jest obowiązany dokonać jego rejestracji w urzędzie pocztowym. Posiadacz odbiornika, który nie dokonał jego rejestracji, jest traktowany jako dłużnik. Przedstawić odpowiednie dokumenty: W zależności od przysługującego zwolnienia, należy przedstawić dokumenty takie jak:

- dowód osobisty potwierdzający wiek,

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- dokumenty potwierdzające status weterana lub kombatanta,

- zaświadczenie z ZUS o pobieraniu świadczeń (np. zasiłku stałego).

3. Złożyć oświadczenie: Po przedstawieniu dokumentów, należy złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków do zwolnienia.

Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu w urzędzie pocztowym oświadczenia o spełnianiu warunków do zwolnień oraz stosownych dokumentów.

Ważne Brak złożenia formalnego wniosku o zwolnienie z opłat powoduje, że pomimo spełniania kryteriów, osoba nadal jest zobowiązana do uiszczania abonamentu RTV i może zostać obciążona zaległymi opłatami wraz z odsetkami za zwłokę. Obowiązek ten nie wygasa automatycznie. Konieczne jest dopełnienie wszystkich formalności w Poczcie Polskiej.

Sądy o abonamentach RTV

W orzecznictwie sądów administracyjnych wielokrotnie podkreślano, że obowiązek płatności abonamentu RTV powstaje z chwilą rejestracji odbiornika i nie może być uchylony w drodze nieformalnych oświadczeń.

„Dopełnienie formalności, w tym złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków do zwolnienia, jest jedyną drogą do jego uzyskania. Brak takiej czynności sprawia, że obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej pozostaje w mocy, nawet gdy spełniane są przesłanki do zwolnienia” (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 września 2021 r., sygn. akt I OSK 1563/21).

Prawne aspekty zwolnień z abonamentu

Zwolnienia z abonamentu RTV stanowią przykład przepisów socjalnych, które mają na celu ochronę najsłabszych grup społecznych. Należy jednak pamiętać, że podmiotem uprawnionym do pobierania opłat jest Poczta Polska, a niepłacenie abonamentu może prowadzić do egzekucji administracyjnej. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez Pocztę Polską jest formalnym działaniem prawnym, które może skutkować przymusowym ściągnięciem zaległości z rachunku bankowego dłużnika.

Dopełnienie wszystkich formalności jest kluczowe, aby uniknąć problemów prawnych i finansowych.