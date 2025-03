Do Wojewody Podlaskiego wpłynął wnioski GDDKiA o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla dwóch ważnych odcinków dróg ekspresowych na Podlasiu. Chodzi o fragment S16 na odcinku Knyszyn – Krynice i S19 na odcinku Białystok Północ – Dobrzyniewo. Te dwa fragmenty połączą się z budowanym obecnie odcinkiem S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód i razem stworzą północno-zachodnią obwodnicę Białegostoku z dodatkowym wylotem w stronę Ełku.

Reklama

Jak podaje GDDKiA, oba odcinki będą budowane w standardzie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m plus pas awaryjny. Nawierzchnie bitumiczne będą dostosowane do ruchu ciężkich pojazdów o nacisku 11,5 t/oś. Umowy na projekt i budowę obu fragmentów ekspresówek GDDKiA podpisała prawie rok temu, 14 maja 2024 r. Oddanie do użytki obu odcinków planowane jest na połowę 2028 r.

/> />

Odcinek S16 Knyszyn – Krynice

Odcinek S16 od Knyszyna do okolic Krynic będzie miał 8,4 km długości. W tamach inwestycji powstanie 14 obiektów inżynierskich, w tym cztery wiadukty, sześć przejść dla dużych zwierząt oraz cztery przejścia dla małych zwierząt i płazów.

Początek tego zadania znajduje się około 3 km na południe od Knyszyna będzie rondo, na obecnej drodze krajowej nr 65 (Ełk – Białystok). Następnie trasa pobiegnie nowym śladem na południe, gdzie w rejonie miejscowości Krynice połączy się z powstającą drogą ekspresową S19. Dalej wspólnym przebiegiem S16 i S19 dochodzi do węzła Białystok Zachód na istniejącej drodze ekspresowej S8.

Przetarg na zaprojektowanie i budowę tego odcinka ruszył w styczniu 2024 r. Najkorzystniejszą ofertę w wysokości 314,7 mln zł, złożyła Grupa Mirbud.

Odcinek S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo

Odcinek S19 od istniejącego węzła Białystok Północ do węzła Dobrzyniewo będzie miał długość 9,5 km. Na trasie powstaną 24 obiekty inżynierskie, w tym 12 wiaduktów i 12 przepustów.

W ramach inwestycji powstanie węzeł Dobrzyniewo, który umożliwi wyprowadzenie ruchu w kierunku Ełku (S16). Ponadto powstanie jeszcze węzła Białystok Zachód na S8, wyprowadzi ruch na kierunku Warszawa – Białystok, a w przyszłości, po zakończeniu budowy Via Carpatia, także w stronę Lublina (S19).

Przetarg na realizację tego odcinka GDDKiA otworzyła w grudniu 2023 r. Najniższą ofertę, w wysokości 320,8 mln zł, zaproponowała firma Unibep, zdobywając maksymalną liczbę punktów we wszystkich kryteriach, także pozacenowych.

Źródło: GDDKiA