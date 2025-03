19 marca przypada Dzień Jedności Kaszubów. Od tego dnia droga ekspresowa S6, biegnąca wzdłuż wybrzeża Bałtyku, ma nową oficjalną nazwę „Trasa Kaszubska - Kaszëbskô Darga”.

Nadanie drodze ekspresowej S6, łączącej Szczecin i Gdańsk, nazwy w regionalnym języku to między innymi sposób na promocję i upowszechnianie wiedzy o kulturze i języku Kaszub.

Dotychczas Trasą Kaszubską określano odcinek drogi ekspresowej S6 pomiędzy Bożepolem Wielkim i węzłem Gdynia Wielki Kack w woj. pomorskim. Dzięki współpracy GDDKiA oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na znajdujących się na tym odcinku MOP-ach (Kamień Północ i Kamień Południe) stoją tablice z informacjami turystycznymi o regionie i drodze w języku kaszubskim.

Kaszëbskô Darga, stan realizacji robót

Droga ekspresowa S6 to jeden z głównych szlaków komunikacyjnych w północnej części Polski. Obecnie wzdłuż wybrzeża Bałtyku kierowcy mają do dyspozycji 220 km trasy, podczas gdy blisko 120 km S6 nadal jest w budowie.

Dla kierowców dostępne są odcinki od Goleniowa do Koszalina i od Bożepola Wielkiego do Rusocina. W budowie jest pozostała część trasy, która w przyszłości pozwoli na drogowe skomunikowanie portów w Szczecinie i Świnoujściu z portami w Gdańsku i Gdyni.

Już w tym roku do użytku oddane będą odcinki od Koszalina do Słupska, wraz z rozbudowaną do dwóch jezdni obwodnicą tego miasta. W przyszłym roku do ruch będzie wpuszczony na pozostałą część trasy od Słupska do Bożepola Wielkiego.

Źródło: GDDKiA