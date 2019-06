Leo Express chce uruchomić połączenia na trasie Praga – Wrocław. Jest wniosek do UTK

Źródło: PAP

Przewoźnicy Leo Express s.r.o. oraz Leo Express Global a.s. chcą od połowy grudnia tego roku uruchomić połączenie na trasie Praga – Wrocław. Firmy złożyły wniosek w tej sprawie do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) - poinformował UTK we wtorkowym komunikacie.