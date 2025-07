Zachodni patrol nie daje rady. Kolejny statek w rękach Huti

Floty wojenne krajów Zachodu są obecne na Morzu Czerwonym od miesięcy, ale to nie powstrzymuje rebeliantów z Jemenu. Merinos Livestock, jednostka należąca do greckiego armatora IMS Greece Co., została zmuszona do zmiany kursu przez uzbrojonych mężczyzn. Do incydentu doszło poza oficjalnym korytarzem bezpieczeństwa, co mogło ułatwić przejęcie statku.

Jemeńscy Huti twierdzą, że to odwet za obecność izraelskiego radaru w porcie Bosaso w Somalii. System miał rzekomo śledzić ruchy w Jemenie. Jeśli informacje się potwierdzą, konflikt nabierze nowego, międzynarodowego wymiaru.

Amerykańskie okręty na morzu, Huti na pokładach

Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych prowadzi regularne patrole w ramach operacji „Prosperity Guardian” – mającej na celu ochronę żeglugi przed atakami Huti. Na Morzu Czerwonym operują okrety USA , które zwalczają zagrożenia ze strony Huti, w tym ataki z użyciem dronów i pocisków balistycznych.

Mimo tej obecności, Huti pozostają wyjątkowo skuteczni w swoich działaniach. Ostatnie przejęcie statku Merinos Livestock jest dowodem na to, że nawet przy zaangażowaniu zaawansowanych sił wojskowych, sytuacja w regionie pozostaje daleka od opanowania.

Międzynarodowe siły w cieniu – CTF 153 kontra Huti

Na Morzu Czerwonym działa również Międzynarodowa Grupa Zadaniowa 153 (CTF 153), której zadaniem jest odstraszanie i przeciwdziałanie działalności nielegalnych podmiotów niepaństwowych, takich jak rebelianci Huti. W skład koalicji wchodzą jednostki z wielu krajów, a ich misją jest przywrócenie bezpieczeństwa jednemu z kluczowych morskich szlaków handlowych. Jak widać, nie do końca się to udaje.

Jednak mimo zintensyfikowanych działań, ataki trwają. Przejęcie greckiej jednostki to kolejne ogniwo w łańcuchu incydentów, które pokazują, że Huti nie tylko ignorują zachodnie siły – ale też skutecznie realizują własną strategię morskiej presji.

Greckie statki w centrum konfliktu

To nie pierwszy raz, gdy grecka jednostka pada ofiarą eskalacji działań w rejonie Morza Czerwonego. Od momentu ogłoszenia przez Hutich blokady morskiej w geście sprzeciwu wobec izraelskiej ofensywy w Gazie, statki powiązane z Grecją, jednym z głównych graczy światowego transportu morskiego, są częstym celem.

Merinos Livestock został przechwycony około 35 mil morskich od wybrzeży Jemenu i skierowany do portu Salif. Choć na pokładzie nie odnotowano obrażeń, sam fakt przejęcia jednostki wywołuje pytania o realną skuteczność międzynarodowej ochrony żeglugi.