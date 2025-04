Kolejny amerykański dron strącony nad Jemenem

Jemeńskie władze powiązane z ruchem Huti ogłosiły, że udało im się zestrzelić kolejny amerykański bezzałogowy statek powietrzny MQ-9 Reaper. Według oficjalnych danych przekazywanych przez Huti, ich systemy obrony powietrznej zestrzeliły już 19 amerykańskich dronów typu MQ-9 Reaper. To poważny cios dla amerykańskich sił powietrznych, biorąc pod uwagę, że te zaawansowane maszyny są nie tylko drogie, ale także odgrywają kluczową rolę w działaniach rozpoznawczo-uderzeniowych USA. Każdy z tych dronów to inwestycja warta 33 miliony dolarów. Prosty rachunek pokazuje, że mówimy o stratach rzędu ponad 620 milionów dolarów.

Niebezpiecznie dla dronów nad Jemenem

Według jemeńskich bojowników, to już dziewiętnasty przypadek zestrzelenia MQ-9 Reaper przez ich siły od jesieni 2023 roku, kiedy otwarcie zadeklarowali wsparcie dla Palestyńczyków. Co ciekawe, większość z tych strąceń zostało udokumentowanych na nagraniach wideo. Prezentowane są nie tylko nagrania z uderzeń rakiet, ale i pokazane szczątki na ziemi.

MQ-9 Reaper to jeden z kluczowych elementów amerykańskiego systemu rozpoznania i uderzeń z powietrza. Każda maszyna jest wartą miliony dolarów inwestycją w nowoczesne technologie wojskowe. Kolejne strącenia przez siły Huti budzą pytania o skuteczność amerykańskich operacji w regionie, które jedynie zintensyfikowano po dojściu do władzy Trampa.

MQ-9 Reaper – dron o imponujących możliwościach

Bezzałogowy MQ-9 Reaper to zaawansowany dron bojowy, który może pełnić zarówno funkcje rozpoznawcze, jak i uderzeniowe. Jego zasięg wynosi do 5900 km, a czas lotu dochodzi do 28 godzin, co czyni go idealnym narzędziem do długotrwałych misji nad wrogim terytorium. Amerykańska flota tych maszyn liczyła około 280 sztuk na 2023 rok, co oznacza, że utrata 19 z nich to już ponad 6% całego potencjału. A jeśli tempo strat się utrzyma, skala problemu może jeszcze wzrosnąć.

Reaper osiąga prędkość maksymalną 480 km/h, a jego operacyjny pułap to 15 200 metrów. Może przenosić do 1360 kg uzbrojenia, w tym rakiety Hellfire i bomby kierowane, co czyni go jednym z najgroźniejszych bezzałogowych statków powietrznych na świecie.

Polska również korzysta z MQ-9 Reaper

Choć drony MQ-9 Reaper są kojarzone głównie z amerykańską armią, ich obecność można zauważyć także w Polsce. Od 2018 roku w Mirosławcu stacjonuje amerykańska jednostka wyposażona w te maszyny. W 2022 roku polskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o leasingu MQ-9A Reaper dla polskiej armii, co pozwala na wykorzystanie ich do celów rozpoznawczych do czasu pozyskania własnych systemów bezzałogowych.

Czy zestrzelenia MQ-9 Reaper zmienią sytuację w regionie?

Huti udowodnili, że są w stanie skutecznie zwalczać nawet najbardziej zaawansowane drony amerykańskie. Seria zestrzeleń MQ-9 Reaper może wpłynąć na strategię USA w Jemenie oraz podważyć skuteczność dronów w trudnych warunkach bojowych. Jedno jest pewne – MQ-9 Reaper to kluczowy element współczesnej wojny, ale jego skuteczność w regionach objętych konfliktem z udziałem profesjonalnych armii jest coraz bardziej podważana.