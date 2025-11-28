Apacze za miliardy – start dostaw już za 3 lata

Wartość kontraktu wynosi aż 4,6 miliarda dolarów, a dostawy rozpoczną się w 2028 roku. Umowa została podpisana w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Sales (FMS), a produkcją zajmie się Boeing. Jeden z największych koncernów zbrojeniowych na świecie. Obecnie Polska dysponuje ośmioma wypożyczonymi maszynami AH-64D, które MON wykorzystuje do szkolenia pilotów w jednostce w Inowrocławiu i techników przed wdrożeniem pełnej floty.

Jedna z największych flot Apaczy na świecie

Polska stanie się jednym z największych użytkowników śmigłowców Apache na świecie. Jak zaznacza Christina Upah z Boeinga, projekt realizowany jest w ścisłej współpracy z Siłami Zbrojnymi RP. Celem jest terminowa dostawa maszyn i budowa potężnej floty zdolnej do realnego odstraszania. Przemysł krajowy także nie pozostaje bierny. Będzie zaangażowany w utrzymanie i wsparcie techniczne nowego sprzętu.

Co potrafi AH-64E Apache?

AH-64E to najnowsza wersja legendarnego śmigłowca bojowego, sprawdzona w warunkach bojowych na całym świecie. Zapewnia wyjątkową siłę ognia, wytrzymałość, zaawansowaną łączność i zdolność współpracy z innymi jednostkami. Maszyny trafiły już do sił zbrojnych Australii, Indii czy Maroka, teraz do grona użytkowników dołącza Polska, jako 19. kraj na świecie. Obecnie eksploatowanych jest ponad 1300 Apaczy.

Polski przemysł zyska na współpracy

Dzięki umowie offsetowej polski przemysł odegra kluczową rolę w eksploatacji i serwisowaniu śmigłowców Apache. Boeing planuje również programy szkoleniowe oraz współpracę przy rozwoju krajowego laboratorium kompozytowego. To szansa nie tylko na nowoczesny sprzęt dla wojska, ale także rozwój krajowego know-how i infrastruktury.

Boeing ucina spekulacje

Tą informacją Boeing uciął spekulacje, które pojawiały się w przestrzeni publicznej – dotyczące możliwej renegocjacji kontraktu, ograniczenia liczby maszyn czy zamiany ich na śmigłowce transportowe. Deklaracja firmy jasno wskazuje, że umowa obowiązuje w pełnym zakresie i zostanie zrealizowana zgodnie z ustaleniami.

Informacja prosto od producenta

Co istotne, komunikat nie pochodzi od Ministerstwa Obrony Narodowej, lecz bezpośrednio od firmy Boeing. To sam producent potwierdził szczegóły kontraktu oraz gotowość do jego realizacji. Oświadczenie amerykańskiego giganta jest jasne i kończy wszelkie domysły – Polska dostanie swoje Apacze.