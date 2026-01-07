Rekordowa liczba pracowników dorywczych na początku 2026 r.

Z badania wynika, że odsetek osób zamierzających podjąć pracę dorywczą w I kwartale wzrósł w porównaniu do zeszłego roku o 6 pp. do 25 proc. Najwięcej takich osób było wśród uczniów i studentów - 67 proc. Wśród powodów podjęcia pracy dorywczej wymieniano najczęściej potrzebę pieniędzy na dodatkowe wydatki (59 proc.) i wysokie koszty życia i utrzymania (52 proc.).

Firmy będą zatrudniać dodatkowych pracowników

Z ankiety wynika też, że 69 proc. polskich firm chce rekrutować dodatkowych pracowników na początku 2026 r. - oznacza to spadek o 1 pp. w porównaniu do czwartego kwartału 2025 r., przy jednoczesnym wzroście o 6 pp. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Po pracowników dorywczych zamierza sięgnąć 79 proc. przedsiębiorstw z branży produkcyjnej (wzrost o 7 pp. w porównaniu do I kwartału 2025 r.). Podobne plany ma 64 proc. firm z logistyki (wzrost o 2 pp.) oraz 61 proc. z retailu (wzrost o 7 pp.).

Rosnące koszty zatrudnienia i sezonowy wzrost zamówień to kluczowe powody, dla których firmy planują zatrudnić dodatkowych pracowników w pierwszym kwartale. Wymieniło je po 42 proc. przedstawicieli przedsiębiorstw.

Oferty pracy tymczasowej

- Inflacja w Polsce zwalnia, ale codzienne koszty życia wciąż pozostają bardzo wysokie. Przed nami także ferie i czas wyjazdów, Polacy szukają więc sposobu, żeby szybko dorobić. Ofert pracy tymczasowej, np. na kilka godzin dziennie, jest jednocześnie coraz więcej, stąd wzrost zainteresowania taką formą dorobienia – podkreślił, cytowany w informacji, prezes firmy Tikrow Krzysztof Trębski.

Opinie pracowników zebrano w panelu badawczym Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej 1087 osób. Badanie przeprowadzono w dniach 13-16 grudnia 2025 r. metodą CAWI. Opinie pracodawców zebrano w panelu badawczym Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej 280 osób aktywnych zawodowo na kierowniczych stanowiskach w dniach 12–18 grudnia ub.r. metodą CAWI.

Tikrow to agencja pracy natychmiastowej, oferująca jednodniowe zlecenia od ponad 200 firm reprezentujących różne branże, m.in. retail, produkcję, logistykę, HoReCa czy administrację.