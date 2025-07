Blokada na Morzu Czerwonym! Jemeńscy huti zatapiają olbrzymi grecki statek.

Cichy konflikt w Zatoce Adeńskiej nabiera niepokojącego tempa. Żołnierze Jemenu z ruchu Huti przeprowadziły zuchwały atak na grecki statek towarowy „Magic Seas”, który zakończył się jego zatopieniem. Według Huti, statek naruszył zakaz przepływu przez porty izraelskie, co miało go uczynić „legalnym celem militarnym”. To jeden z najpoważniejszych incydentów na Morzu Czerwonym w ostatnich latach.