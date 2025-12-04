Amerykański dron rozpoznawczy RQ-4B Global Hawk wykonał jedną z dłuższych misji NATO nad Europą, której celem było monitorowanie obszaru przesmyku suwalskiego. Na mapach w serwisie Flightradar24 widać, jak bezzałogowiec o kryptonimie FORTE10 zataczał liczne pętle w rejonie granicy z rosyjskim obwodem królewieckim.

Potężny dron nad przesmykiem suwalskim. Przyleciał do Polski z ważną misją

Z danych wynika, że maszyna wystartowała z bazy sił powietrznych NAS Sigonella na Sycylii, po czym skierowała się nad Morze Jońskie i lecąc nad Grecją, Bułgarią i Rumunią obrała kierunek polskiej przestrzeni powietrznej. RQ-4B Global Hawk przez kilka godzin monitorował przesmyk suwalski. To obszar strategicznie ważny dla NATO, znajdujący się między granicami Polski, Litwy i Rosji.

Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę siły NATO intensywnie patrolują wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Regularne loty dronów RQ-4B Global Hawk nad terytoriami Litwy, Łotwy i Estonii stały się stałym elementem działań mających na celu monitorowanie potencjalnej aktywności wojsk rosyjskich i białoruskich.

Misje RQ-4B Global Hawk nad Polską. NATO obserwuje ruchy Rosjan przy granicy

Analitycy wojskowi zwracają uwagę, że jednym z najbardziej newralgicznych punktów pozostaje przesmyk suwalski, czyli wąski pas ziemi między Białorusią a rosyjskim obwodem królewieckim. W przypadku eskalacji konfliktu mógłby on posłużyć Rosji do odcięcia państw bałtyckich od reszty NATO.

Nie jest to pierwsza misja RQ–4B Global Hawk nad polskim niebem w ostatnim czasie. We wrześniu (8 i 16 września) i w listopadzie (3 i 11 listopada) bezzałogowiec monitorował okolice przesmyku suwalskiego. Eksperci ostrzegali, że Rosja może przygotowywać do uderzenia na strategiczny fragment granicy między Polską a Litwą. We wrześniu przelot bezzałogowca zbiegł się w czasie z zapowiedziami największych od początku wojny manewrów Zapad-2025 na Białorusi.

RQ-4B Global Hawk. Co to za dron i do czego służy?

RQ-4B Global Hawk to jeden z największych i najkosztowniejszych bezzałogowych statków powietrznych na świecie. Jego skrzydła mają ponad 35 metrów rozpiętości, a kadłub mierzy niemal 15 metrów. Przy pełnych zbiornikach dron waży ponad 14 ton i jest w stanie zabrać około 1,5 tony wyposażenia rozpoznawczego czy komunikacyjnego. Napędzany silnikiem odrzutowym osiąga prędkość przekraczającą 600 km/h.

Największą przewagą Global Hawka jest możliwość prowadzenia długotrwałych misji na bardzo dużych wysokościach. Może pozostawać w powietrzu ponad 30 godzin, operując na pułapie powyżej 18 kilometrów, co znacząco zwiększa jego efektywność względem innych maszyn rozpoznawczych. Sterowanie odbywa się z ziemi, choć dron potrafi również samodzielnie realizować wcześniej zaprogramowane trasy i zadania.

Obecnie Siły Powietrzne USA eksploatują najnowsze wersje RQ-4B Global Hawk z oznaczeniem Block 40. Drony posiadają rozbudowane zestawy sensorów do rozpoznania obrazowego i elektronicznego. Jednym z kluczowych narzędzi jest radar MP-RTIP z anteną aktywnego skanowania elektronicznego (AESA).

Dron RQ-4B Global Hawk – parametry techniczne

Parametry techniczne drona RQ-4B Global Hawk: