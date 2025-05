F-18 znów w wodzie! Trzeci myśliwiec USA stracony nad Morzem Czerwonym w krótkim czasie!

Amerykańska Marynarka Wojenna znów ma powody do niepokoju. Po raz trzeci w ciągu kilku miesięcy myśliwiec F/A-18 Super Hornet spadł do Morza Czerwonego. Tym razem do incydentu doszło podczas nieudanej próby lądowania na pokładzie lotniskowca USS Harry S. Truman. Według doniesień CNN, zawiodła kluczowa część systemu hamowania. Na szczęście pilot i oficer systemów uzbrojenia zdołali się katapultować i zostali podjęci z wody przez załogę śmigłowca.