Wigilia 2025 dniem wolnym od pracy

Tradycyjne poranne zakupy 24 grudnia przechodzą do historii, bo Wigilia 2025 stała się dniem wolnym od pracy również dla pracowników handlu. Sklepy będą zamknięte i to niezależnie od tego czy mówimy o dużych dyskontach, galeriach czy małych sklepikach osiedlowych. W zamian pojawiają się trzy grudniowe niedziele handlowe, które mają przygotować klientów na tę zmianę. Sprawdzamy, jak będzie wyglądał handel w Wigilię 2025 kto może pracować i gdzie jeszcze da się zrobić drobne zakupy na ostatnią chwilę.

Reklama

Kiedy Wigilia stała się dniem wolnym od pracy?

Zmiana przepisów, a konkretnie ustawa z dnia 6 grudnia 2024 o dniach wolnych od pracy sprawiła, że 24 grudnia 2025 to oficjalnie dzień wolny od pracy, również dla całego handlu. Przez lata sklepy funkcjonowały w Wigilię zazwyczaj tylko do wczesnych godzin popołudniowych. Tym razem nie będzie ograniczonych godzin otwarcia ponieważ sklepy po prostu pozostaną zamknięte. Dotyczy to sieci handlowych, galerii, dyskontów i większości sklepów osiedlowych. Klienci muszą więc zaplanować zakupy świąteczne wcześniej bo 24 grudnia nie będzie już tak łatwo dokupić czegoś czego zabrakło w ostatniej chwili. Nie mówiąc o kupowaniu prezentów na ostatnią chwilę.

Trzy niedziele handlowe przed świętami. Kiedy zrobisz zakupy?

Ustawodawca wprowadził trzy niedziele handlowe w grudniu. To 7, 14 i 21 grudnia i to właśnie wtedy Polacy będą mieli najwięcej czasu na kupienie prezentów, produktów spożywczych i wszystkiego co potrzebne na święta. W praktyce 23 grudnia stanie się ostatnim zwykłym dniem handlowym przed Bożym Narodzeniem dlatego warto mieć plan wcześniej i nie odkładać wszystkiego na koniec. Niedziele handlowe mają rozładować ruch przed Wigilią i ułatwić przygotowania szczególnie tym którzy pracują w tygodniu i nie mają wiele wolnego czasu.

Czy absolutnie wszystkie sklepy będą zamknięte? Ważne wyjątki od zakazu

Chociaż przesłanie ustawy jest jasne i Wigilia ma być dniem wolnym od pracy, nie oznacza to że w całej Polsce nie kupimy niczego. Są wyjątki i wynikają one z dotychczasowych zasad dotyczących zakazu handlu. W Wigilię mogą działać stacje paliw, apteki zwłaszcza dyżurne, kioski, punkty prasowe oraz kwiaciarnie, piekarnie i cukiernie rodzinne. Otwarte mogą być również sklepy zlokalizowane na dworcach, lotniskach i stacjach kolejowych.

Część osób liczy także na sklepy osiedlowe i rzeczywiście, niektóre mogą być czynne. Wszystko zależy od tego czy za ladą stanie sam właściciel. Jest to dozwolone ponieważ przepisy pozwalają właścicielowi prowadzić sprzedaż osobiście również w dni objęte zakazem handlu. Nie może natomiast korzystać z pracowników zatrudnionych na umowie. Dlatego nie da się przewidzieć ile takich sklepów faktycznie będzie otwartych to zależy wyłącznie od decyzji właścicieli.

Kto pracuje w Wigilię 2025 a kto ma dzień wolny?

Pracownicy handlu zatrudnieni w sklepach sieciowych, dyskontach i dużych marketach mają wolne 24 grudnia. To dla wielu osób ogromna zmiana bo przez lata Wigilia była jednym z najbardziej intensywnych dni pracy. Teraz nie mogą być kierowani do obowiązków a sklepy muszą pozostać zamknięte.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób które prowadzą działalność gospodarczą. Właściciel sklepu może go otworzyć jeśli sam zdecyduje się pracować. Może również skorzystać z pomocy najbliższej rodziny ale tylko jeśli nie są oni zatrudnieni w sklepie. Dzięki temu małe punkty usługowe i prywatne sklepy mogą działać w Wigilię jednak nie będzie ich wiele i raczej nie można liczyć na pełną ofertę.

Również sklepy Żabka będą otwarte 24 grudnia, gdyż opierają swój model na franczyzie, co oznacza, że sklepy oznaczone tym logo nie należą do jednej korporacji, a są własnością lokalnych przedsiębiorców. Niektóre sklepy będą otwarte krócej, a te w których właściciel zdecyduje o dłuższych godzinach otwarcia – będą otwarte dłużej. W większości przypadków można się spodziewać, że godziny otwarcia Żabki w Wigilię 2024 będą dłuższe niż standardowych sklepów otwartych do 13. Żabki powinny być czynne do 16:00 lub nawet dłużej.

Co to oznacza dla klientów. Kiedy najlepiej zrobić zakupy?

Jeśli planujemy większe zakupy lepiej zrobić je wcześniej. Ostatni dzień zakupowy przed Wigilią to 23 grudnia. Trzy niedziele handlowe w grudniu ułatwią przygotowania i rozłożą zakupy w czasie. W Wigilię warto mieć już wszystko przygotowane bo nawet jeśli znajdziemy otwarty sklepik będzie to raczej krótkie wsparcie na drobiazgi niż miejsce na pełne zakupy spożywcze. Polacy przyzwyczaili się do ostatnich kolejek 24 grudnia jednak w 2025 roku to się zmieni.

Warto sprawdzić także godziny pracy aptek i stacji paliw bo w wielu miejscach właśnie tam kupimy najpilniejsze brakujące produkty. Te miejsca prawdopodobnie będą ostatnią deską ratunku, ale nie zastąpią standardowych zakupów.