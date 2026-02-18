Chiny wysyłają okręty z Dżibuti. Rosjanie przysłali fregatę i tankowiec

Chiny wysłały na te manewry stacjonujące w bazie w Dżibuti okręty z 48. Flotylli, w tym niszczyciel rakietowy Tangshan, fregatę Daqing oraz okręt zaopatrzeniowy Taihu. Według serwisu militarnego Defence Security Asia włączenie Tangshan – wyposażonego w zaawansowane systemy radarowe i pociski przeciwokrętowe – dowodzi, że Chiny rozmieszczają jednostki zdolne do prowadzenia długotrwałych operacji z dala od własnych baz.

Reklama

Z kolei Rosja wysłała fregatę Marszałek Szaposznikow wraz z tankowcem Boris Butoma.

Irańskie siły morskie reprezentowane są zarówno przez okręty marynarki wojennej (NEDAJA), jak i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), w tym fregaty klasy Jamaran, korwety klasy Naghdi oraz szybkie kutry wyposażone w pociski przeciwokrętowe.

Iran przyspieszył manewry, by odstraszyć USA

Ćwiczenia Pas Bezpieczeństwa Morskiego 2026 były pierwotnie zaplanowane na początek marca. Jednak Teheran przyspieszył je w związku z napiętą sytuacją w Zatoce Perskiej. Stany Zjednoczone zgromadziły tam znaczące siły: ponad 12 okrętów wojennych (w tym grupę uderzeniową lotniskowca USS Abraham Lincoln, do której ma dołączyć kolejny lotniskowiec – USS Gerald R. Ford) oraz ponad 50 nowoczesnych myśliwców (F-35, F-22 i F-15E) stacjonujących w bazach lądowych.

/> />

– Tworzenie spójności i koordynacji wspólnych działań mających na celu przeciwdziałanie aktywnościom zagrażającym bezpieczeństwu na morzu, a także zwalczanie terroryzmu morskiego należą do głównych celów wspólnych ćwiczeń – powiedział Hasan Magsudlu, jeden z dowódców irańskiej marynarki wojennej.

Wspólne manewry Iranu, Chin i Rosji poprzedziły przeprowadzone w poniedziałek w Cieśninie Ormuz ćwiczenia z ostrą amunicją Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Równolegle do ruchów militarnych toczą się negocjacje pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem w sprawie irańskiego programu nuklearnego. We wtorek w Genewie zakończyła się druga runda rozmów. Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi ocenił rozmowy jako "konstruktywne".

Rosja, Iran i Chiny ćwiczą już po raz siódmy

Po raz pierwszy manewry pod nazwą Pas Bezpieczeństwa Morskiego przeprowadzono w 2019 r. z inicjatywy irańskiej marynarki wojennej i od tego czasu odbyły się już siedem razy.

Wcześniej, w styczniu, floty tych trzech krajów wraz z marynarką wojenną Republiki Południowej Afryki zorganizowały ćwiczenia morskie BRICS – Wola dla Pokoju 2026.

Znaczenie strategiczne Cieśniny Ormuz

Cieśnina Ormuz jest jedynym przejściem morskim z Zatoki Perskiej do Oceanu Indyjskiego i uchodzi za jeden z najważniejszych strategicznie punktów tranzytowych na świecie. Eksperci szacują, że około jednej czwartej globalnej produkcji ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG) przechodzi przez cieśninę w drodze na światowe rynki.