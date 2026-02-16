Ujemne saldo handlu zagranicznego

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – grudzień 2025 r. wyniosły w cenach bieżących 1 bln 553,5 mld zł w eksporcie oraz 1 bln 579,7 mld zł w imporcie. W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. eksport wzrósł o 2 proc., a import o 3,9 proc. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 26,3 mld zł - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

GUS podał także, że eksport wyrażony w dolarach USA w 2025 r. wyniósł 411,7 mld dolarów, a import 420,4 mld dolarów. Liczony w dolarach eksport zwiększył się o 7,5 proc., a import – o 9,9 proc. Z kolei eksport wyrażony w euro wyniósł 366,2 mld euro, a import 373,9 mld euro. Liczony w euro eksport zwiększył się o 3,7 proc., a import - o 6,1 proc.

Z kim Polska handluje najczęściej?

„Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 87,1 proc. (w tym UE 74,8 proc.), a w imporcie ogółem – 64,4 proc. (w tym UE 52,6 proc.), wobec odpowiednio 86,5 proc. (w tym UE 74,2 proc.) i 64,9 proc. (w tym UE 53 proc.) w styczniu – grudniu 2024 r. Najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 4,8 proc., a w imporcie 1,7 proc. (wobec odpowiednio 5,3 proc. i 2,1 proc. przed rokiem)” – poinformował GUS.

Urząd podał także, że dodatnie saldo w obrotach z krajami rozwiniętymi wyniosło 336,5 mld zł (87,4 mld USD, 77,8 mld euro), w tym z krajami UE – 332,2 mld zł (88,1 mld USD, 78,3 mld euro), a z krajami Europy Środkowo-Wschodniej 47,1 mld zł (12,5 mld USD, 11,1 mld euro). Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 409,8 mld zł (minus 108,7 mld USD, minus 96,6 mld euro).

Główni partnerzy handlowi Polski

„W styczniu – grudniu br. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano w większości przypadków wzrosty eksportu, z wyjątkiem spadku eksportu do Stanów Zjednoczonych (o 1,9 proc.), Wielkiej Brytanii (o 0,5 proc.) oraz Włoch (o 0,2 proc.). W imporcie również dominowały wzrosty, a spadki odnotowano jedynie w obrotach z Koreą Południową (o 1,3 proc.) oraz Stanami Zjednoczonymi (o 0,9 proc.)” – poinformował GUS.

Z danych GUS wynika, że największym odbiorcą polskiego eksportu były Niemcy (26,9 proc. całości eksportu), na drugim miejscu były Czechy (6,2 proc.) a na trzecim – Francja (6,1 proc.). Jeśli idzie o import, to najwięcej towarów sprowadziliśmy z Niemiec (19 proc.), na drugim miejscu były Chiny (15,5 proc.) a na trzecim USA (4,8 proc.).