Ulga na dziecko – jak tak naprawdę działa

Ulga prorodzinna działa na prostej zasadzie: im więcej dzieci, tym wyższe odliczenie i to nieliniowo, bo państwo celowo premiuje większe rodziny wyższymi kwotami na trzecie i czwarte dziecko. Podana w tytule suma dotyczy odliczeń na czworo dzieci: 1112,04 zł na pierwsze, tyle samo na drugie, 2000,04 zł na trzecie i 2700 zł na czwarte. Łącznie daje to 6924,12 zł, które przy spełnieniu wszystkich warunków mogą wrócić na konto podatnika. Na każde kolejne dziecko przysługuje kolejne 2700 zł.

Reklama

Problem w tym, że ulga na dziecko nie jest automatyczna. Wystarczy zbyt wysoki dochód, niewłaściwa forma opodatkowania rodzica albo zbyt niski podatek, by pełna kwota przepadła albo została istotnie obniżona.

Trzy scenariusze. Tyle faktycznie może oddać urząd skarbowy

Scenariusz 1. Małżeństwo z trójką dzieci Marek i Anna zarabiają łącznie 95 000 zł brutto rocznie i wychowują troje dzieci. Przysługuje im odliczenie 4224,12 zł. Limity dochodów ich nie dotyczą, przy więcej niż jednym dziecku fiskus ich nie sprawdza.

Scenariusz 2. Samotna matka na granicy limitu Katarzyna wychowuje córkę i zarabia 108 000 zł rocznie z umowy o pracę i wynajmu mieszkania. Mieści się w limicie 112 000 zł i dostanie 1112,04 zł. Gdyby jej dochód wyniósł np. 115 000 zł, ulga przepadłaby w całości.

Scenariusz 3. Przedsiębiorca na ryczałcie z etatem Tomasz prowadzi działalność, ale jednocześnie pracuje na etacie i zarabia 48 000 zł rocznie. Ma dwoje dzieci. Z działalności ulgi nie odliczy, ale w PIT-37 z etatu już tak,2224,08 zł wróci z urzędu skarbowego.

Kto w ogóle ma prawo do ulgi prorodzinnej

Z ulgi prorodzinnej 2025 mogą skorzystać osoby opodatkowane według skali podatkowej, które wykonują władzę rodzicielską, są opiekunami prawnymi mieszkającymi z dzieckiem, pełnią funkcję rodziny zastępczej lub utrzymują pełnoletnie dziecko w ramach obowiązku alimentacyjnego. Z ulgi korzysta rocznie kilka milionów polskich podatników, choć wielu z nich nie wykorzystuje jej w pełnej wysokości.

Trzy formy opodatkowania, które zamykają drogę do pieniędzy

Ulga nie przysługuje, jeśli podatnik uzyskuje wyłącznie dochody z podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Jest jednak istotny wyjątek. Jeśli obok tych form pojawiają się dochody rozliczane według skali, np. z etatu lub zasiłku chorobowego, ulgę można wykazać od tej części dochodów. Przedsiębiorca na ryczałcie z umową o pracę nie jest więc automatycznie wykluczony.

Kiedy dzieci uprawniają do ulgi – i tu zaczynają się błędy

Ulgę można odliczyć na dzieci małoletnie, dzieci pełnoletnie pobierające zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz dzieci pełnoletnie do 25. roku życia uczące się w Polsce, lub za granicą.

Warunek: dochody dziecka w 2025 roku nie mogą przekroczyć 22 546,92 zł. Do tego limitu fiskus wlicza dochody opodatkowane według skali, dochody z 19-proc. podatku (np. sprzedaż akcji) oraz przychody zwolnione w ramach ulgi dla młodych. To jeden z najczęstszych powodów zakwestionowania ulgi po złożeniu PIT.

Limity dochodów rodziców. Kiedy mają znaczenie, a kiedy nie

Przy jednym dziecku obowiązują limity: 112 000 zł dla małżonków łącznie, 112 000 zł dla osoby samotnie wychowującej dziecko i 56 000 zł dla osoby niepozostającej w związku małżeńskim. Przy dwójce dzieci i więcej limitów nie ma. Nie stosuje się ich także wtedy, gdy wychowywane jest jedno dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub pobierające rentę socjalną.

Kiedy ulga przepada w trakcie roku

Prawo do ulgi wygasa od miesiąca, w którym dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub zawarło związek małżeński. Ślub dziecka w październiku oznacza, że ulgę można rozliczyć tylko za okres styczeń–wrzesień. To kolejna sytuacja, która często kończy się korektą zeznania.

Rozwód i brak porozumienia między rodzicami

Przy pieczy naprzemiennej ulgę dzieli się po połowie. W pozostałych przypadkach odliczenia dokonuje rodzic, u którego dziecko faktycznie mieszka. Jeśli w trakcie miesiąca dziecko trafia do rodziny zastępczej, ulgę liczy się za każdy dzień opieki w wysokości 1/30 miesięcznej kwoty.

Jeżeli należny podatek jest niższy niż przysługująca ulga, możliwy jest dodatkowy zwrot, ale tylko do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Do limitu wliczają się także składki zapłacone od przychodów objętych ulgą dla młodych, rodzin 4+ oraz pracujących seniorów.

Jak rozliczyć ulgę w PIT za 2025 rok

Ulgę wykazuje się w PIT-37 lub PIT-36, dołączając załącznik PIT/O z liczbą dzieci i ich numerami PESEL. Rozliczenia można dokonać przez usługę Twój e-PIT, dostępną od 15 lutego 2026 r. System sam obliczy ulgę, ale odpowiedzialność za spełnienie warunków nadal spoczywa na podatniku. Termin złożenia PIT za 2025 rok upływa 30 kwietnia 2026 r.

Co jeśli zapomniałeś odliczyć ulgę w poprzednim PIT

Jeśli ulga na dziecko nie została wykazana w zeznaniu, które już złożyłeś, nie oznacza to, że pieniądze przepadły. Możesz złożyć korektę zeznania, również przez Twój e-PIT. Urząd skarbowy ma obowiązek rozpatrzyć korektę i wypłacić należny zwrot. Prawo do korekty przysługuje przez 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.)