Piątek wolny, L4 dopiero w poniedziałek

Przepisy pozwalają lekarzom wystawiać zwolnienia lekarskie (L4) wstecz, maksymalnie do trzech dni od daty wizyty. Zdarza się, że część pracowników korzysta z tego, nie przychodząc do pracy w piątek, a formalne L4 pojawia się w systemie dopiero w poniedziałek.

W przypadku psychiatrów limit wstecznego wystawiania zwolnień nie obowiązuje – mogą oni uwzględnić zaburzenia psychiczne wpływające na zdolność pracownika do oceny własnego postępowania.

Wsteczne L4 w internecie kosztuje niewiele

Za pośrednictwem serwisów online można uzyskać zwolnienie lekarskie wstecz już za niecałe 90 zł. Pracodawca jest wtedy zobowiązany do uznania nieobecności za usprawiedliwioną, nawet jeśli podejrzewa, że pracownik „kupił” L4 w internecie.

Chaos w firmach

Według Conperio – firmy specjalizującej się w problematyce absencji chorobowej – problemem nie jest samo L4, lecz brak wcześniejszej informacji o nieobecności.

Mikołaj Zając, prezes Conperio, podkreśla: „Jeśli pracownik znika w piątek, a zwolnienie pojawia się dopiero w poniedziałek, w wielu branżach straty są natychmiastowe i nieodwracalne”.

Krótkie, wsteczne zwolnienia wywołują efekt domina – kierownicy muszą przesuwać pracowników między zmianami, zlecać nadgodziny lub organizować zastępstwa. W produkcji i logistyce grozi to zatrzymaniem procesów lub brakiem obsady kluczowych stanowisk, w handlu i usługach – dłuższymi kolejkami, spadkiem jakości obsługi i większą liczbą reklamacji.

Kiedy pracownik powinien poinformować pracodawcę?

Pracownik powinien zgłosić nieobecność jak najszybciej, najlepiej przed rozpoczęciem pracy w pierwszym dniu absencji. Przepisy wymagają poinformowania o nieobecności niezwłocznie, lecz nie później niż drugiego dnia jej trwania. Oznacza to, że jeśli nieobecność przypada w piątek, formalne usprawiedliwienie może dotrzeć dopiero w poniedziałek – jeśli weekend nie jest dniem pracy.

Conperio rekomenduje doprecyzowanie zasad komunikacji i zarządzania absencją w firmach, aby wsteczne L4 nie zakłócały funkcjonowania zespołów.

Źródło: Conperio