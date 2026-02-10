Więcej cudzoziemców pracuje w Polsce

Liczba cudzoziemców wykonujących w Polsce pracę w końcu sierpnia 2025 r. wyniosła 1.103,1 tys. osób, o 5,6 proc. więcej rdr - podał GUS. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba spadła o 0,3 proc.

Reklama

Na koniec sierpnia 2025 r. udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,7 proc.

Umowy zlecenia dominują wśród pracujących cudzoziemców

Z danych GUS wynika, że wśród cudzoziemców wykonujących pracę 424,7 tys. osób realizowało wyłącznie umowy zlecenia i pokrewne. Było to o 4,0 proc. więcej niż w sierpniu 2024 r. oraz 0,8 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Ukraińcy nadal dominują

Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy. Według stanu na 31 sierpnia 2025 r. było ich 739,4 tys., tj. o 5,2 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz o 0,2 proc. mniej niż w lipcu 2025 r.

Obywatele Ukrainy stanowili 67,0 proc. ogólnej liczby cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Ich udział zmniejszył się względem sierpnia 2024 r. o 0,2 pkt. proc. i był taki sam jak w lipcu 2025 r.