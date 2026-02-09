Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2025 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w IV kwartale 2025 roku wyniosło 9 197,79 zł – wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to wzrost o 8,5 proc. w ujęciu rok do roku.

Dane GUS pokazują również wyraźny wzrost wynagrodzeń w porównaniu z poprzednim kwartałem. W ujęciu kwartał do kwartału przeciętna pensja brutto zwiększyła się o 4,85 proc., co potwierdza utrzymującą się tendencję wzrostową na rynku pracy pod koniec 2025 roku. W trzecim kwartale 2025 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8771,70 zł brutto.

GUS podał też, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9 196,88 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w 2025 r.

W całym 2025 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 8 903,56 zł, co oznacza, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2025 r. w stosunku do 2024 r. wyniósł 5,5 proc..