Kto ma prawo do zwolnienia

Reklama

Z ulgi skorzysta osoba, która przeniosła miejsce zamieszkania do Polski po 31 grudnia 2021 r. i w wyniku tego stała się polskim rezydentem podatkowym. Warunek jest też „negatywny”: podatnik nie mógł mieć miejsca zamieszkania w Polsce w okresie obejmującym trzy lata kalendarzowe poprzedzające rok przeprowadzki oraz część roku przeprowadzki do dnia poprzedzającego zmianę rezydencji. Ustawa wymaga również spełnienia kryterium obywatelstwa/statusu (m.in. obywatelstwo polskie, Karta Polaka albo obywatelstwo UE/EOG/Szwajcarii) lub odpowiednio długiego wcześniejszego pobytu w wskazanych państwach (m.in. UE/EOG, Szwajcaria, Wielka Brytania, USA). Co istotne – warunki trzeba spełnić łącznie.

Możesz skorzystać z ulgi na powrót, jeżeli: • w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania do Polski – po 31 grudnia 2021 r. – stałeś(-aś) się polskim rezydentem podatkowym, • nie miałeś(-aś) miejsca zamieszkania w Polsce w okresie obejmującym: o trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmieniłeś(-aś) miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz o okres od początku roku, w którym zmieniłeś(-aś) miejsce zamieszkania na terytorium Polski, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmieniłeś(-aś) miejsce zamieszkania na terytorium Polski, • posiadasz polskie obywatelstwo, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii lub • miałeś(-aś) miejsce zamieszkania: o w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do EOG, Szwajcarii, Australii, Chile, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Wielkiej Brytanii lub USA – nieprzerwanie co najmniej przez trzyletni okres lub o na terytorium Polski przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni okres,

Co obejmuje ulga i jaki jest limit

Ulga na powrót to zwolnienie z PIT przychodów do 85 528 zł rocznie. Zwolnienie dotyczy przychodów m.in. ze stosunku pracy, umów zlecenia (z wyłączeniem kontraktów menedżerskich i umów o podobnym charakterze), zasiłku macierzyńskiego oraz z działalności gospodarczej opodatkowanej skalą, liniowo, IP Box lub ryczałtem.

/> />

Z preferencji można korzystać przez cztery kolejne lata podatkowe – licząc od początku roku przeprowadzki albo od początku roku następnego (podatnik wybiera). Warto pamiętać, że kwota 85 528 zł to łączny limit także dla innych zwolnień (m.in. dla młodych, rodzin 4+ i pracujących seniorów).

Przykład Przykład Podatnik wrócił do Polski w lipcu 2025 r. i od sierpnia do grudnia uzyskał z etatu łącznie 120 tys. zł przychodu. W zeznaniu za 2025 r. może wykazać w ramach ulgi na powrót zwolnienie do 85 528 zł. Oznacza to, że 85 528 zł przychodu nie podlega opodatkowaniu, a opodatkowana pozostaje nadwyżka 34 472 zł (120 000 zł – 85 528 zł).

Papier ważniejszy niż wspomnienia: jak udowodnić prawo do ulgi

Na wezwanie organu podatkowego podatnik ma obowiązek wykazać, że spełnia warunki ulgi. Podstawowym dokumentem jest zagraniczny certyfikat rezydencji, ale mogą to być też inne dowody potwierdzające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (np. zagraniczne rozliczenia podatkowe, umowy, dokumenty mieszkaniowe). W razie potrzeby urząd może żądać tłumaczeń.

Przykład Kobieta pracowała kilka lat w Holandii, ale nie miała certyfikatu rezydencji, a silne związki osobiste (rodzina, majątek, wsparcie bliskich) wskazywały – zdaniem fiskusa i sądu – że jej centrum interesów życiowych pozostawało w Polsce. W efekcie ulgi odmówiono, bo ulga wymaga realnej zmiany rezydencji i jej udokumentowania - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 25 listopada 2025 r., sygn. akt I SA/Gd 708/25).

Jak stosować ulgę w praktyce

Ulga może działać już w trakcie roku. Jeśli podatnik sam oblicza zaliczki (np. działalność gospodarcza), wyłącza przychody objęte zwolnieniem przy kalkulacji zaliczek – chronologicznie, od początku roku. Przy etacie płatnik może zastosować ulgę po złożeniu oświadczenia.

/> />

Dla osób, które wróciły do Polski w trakcie 2025 r., kluczowe będzie rozliczenie PIT za 2025 r. składane na początku 2026 r. To w tym zeznaniu rocznym podatnik po raz pierwszy wykaże przychody objęte zwolnieniem (np. PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28) oraz wybierze, czy czteroletni okres ulgi liczy od 2025 r., czy dopiero od 2026 r. – w zależności od tego, od kiedy spełnia warunek polskiej rezydencji podatkowej i kiedy osiąga przychody w Polsce.