Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT odliczeniu podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz na ułatwienie wykonywania czynności życiowych. Doprecyzowanie zawiera art. 26 ust. 7a pkt 1, który obejmuje wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. To właśnie to sformułowanie stało się osią sporów z organami podatkowymi.

W interpretacjach indywidualnych organy podatkowe konsekwentnie wskazują, że samo posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności nie wystarcza. Podatnik musi wykazać, że wydatek odpowiada jego konkretnym ograniczeniom zdrowotnym, realnie ułatwia codzienne funkcjonowanie i nie ma wyłącznie charakteru powszechnego lub estetycznego.

Wymiana pieca – akceptacja warunkowa

Dobrym przykładem tej linii interpretacyjnej jest interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 czerwca 2025 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.330.2025.3.MB), dotycząca wymiany pieca węglowego na gazowy. Fiskus uznał, że taki wydatek może zostać odliczony, ponieważ ogrzewanie gazowe eliminuje konieczność fizycznej obsługi pieca, noszenia opału i usuwania popiołu. W ocenie organu są to czynności, które dla osoby z niepełnosprawnością mogą stanowić istotną barierę.

Jednocześnie wskazano, że gdyby wymiana pieca była podyktowana wyłącznie awarią starego urządzenia lub względami technicznymi niezwiązanymi z niepełnosprawnością, prawo do ulgi mogłoby zostać zakwestionowane. Decydujące znaczenie ma więc uzasadnienie funkcjonalne, a nie sam fakt modernizacji.

Klimatyzacja, okna i ogrzewanie – fiskus mówi „tak”, ale z zastrzeżeniami

Podobne podejście zaprezentowano w interpretacji Dyrektora KIS z 31 lipca 2025 r. (sygn. 0112-KDSL1-2.4011.349.2025.2.PR), w której zaakceptowano odliczenie wydatków na klimatyzację, matę grzewczą w łazience oraz wymianę okien i drzwi o podwyższonej izolacyjności. Fiskus uznał, że w konkretnym stanie faktycznym rozwiązania te ograniczały negatywne skutki choroby i poprawiały zdolność podatnika do samodzielnego funkcjonowania.

Z kolei w interpretacji Dyrektora KIS z 11 września 2025 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.756.2025.1.AKU) potwierdzono możliwość odliczenia paneli i płytek antypoślizgowych wraz z uchwytami w łazience. Organ podkreślił, że nie jest wymagane, aby element wyposażenia miał specjalistyczny charakter – wystarczy, że minimalizuje ryzyko upadku i realnie ułatwia wykonywanie codziennych czynności.

Granice ulgi wyznaczane przez fiskusa

Jednocześnie organy podatkowe konsekwentnie odmawiają prawa do ulgi w przypadku wydatków na zagospodarowanie terenu wokół domu, utwardzenie podjazdów czy ciągów pieszych. Przykładowo w interpretacji Dyrektora KIS z 16 lipca 2024 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.416.2024.2.KP) fiskus zgodził się na odliczenie wydatków na wykonanie pochylni oraz montaż barierek, ale odmówił prawa do ulgi w odniesieniu do utwardzenia terenu wokół budynku, wykonania podjazdu z kostki brukowej i ciągów pieszych. Organ wskazał, że choć takie elementy mogą być dla osoby niepełnosprawnej pomocne, to nie mieszczą się w pojęciu adaptacji budynku mieszkalnego, lecz dotyczą jego otoczenia, które pozostaje poza zakresem art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT.



Co musi udowodnić podatnik

Z analizy interpretacji wynika, że kluczowe znaczenie ma dokumentacja i argumentacja. Podatnik powinien wykazać związek wydatku z rodzajem niepełnosprawności, wpływ poniesionego kosztu na ułatwienie codziennego funkcjonowania oraz indywidualny charakter potrzeby.





Przykładowo osoba z niepełnosprawnością ruchową może odliczyć koszt wymiany wanny na prysznic bez brodzika, ale nie odliczy standardowej wymiany paneli w salonie, jeśli nie wykaże związku z ograniczeniami zdrowotnymi.

Ulga szeroka, ale nie automatyczna

Ulga rehabilitacyjna daje duże możliwości, ale nie działa automatycznie. Podatnik, który chce w zeznaniu składanym w 2026 r. odliczyć wydatki remontowe poniesione w 2025 r., powinien już na etapie rozliczenia przygotować pełną dokumentację potwierdzającą związek wydatków z niepełnosprawnością. Oznacza to konieczność zgromadzenia faktur wystawionych na osobę niepełnosprawną (lub podatnika ją utrzymującego), opisania funkcji poszczególnych prac i urządzeń oraz w razie potrzeby posiadania dodatkowych dowodów, takich jak zalecenia lekarskie czy opis ograniczeń wynikających z orzeczenia. W praktyce warto również sporządzić krótkie pisemne uzasadnienie, wskazujące, w jaki sposób dany remont lub modernizacja ułatwia wykonywanie czynności życiowych. Przy większych i potencjalnie spornych wydatkach, takich jak wymiana ogrzewania czy kompleksowy remont mieszkania, najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostaje wystąpienie o interpretację indywidualną jeszcze przed złożeniem zeznania za 2025 r., aby zminimalizować ryzyko zakwestionowania ulgi przez fiskusa.

Podstawa prawna • art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163; ze zm.).

