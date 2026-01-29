Nowa ulga dla zatrudniających żołnierzy

Najciekawszą nowością w tegorocznych rozliczeniach jest premiera nowej ulgi podatkowej dla pracodawców zatrudniających żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz aktywnej rezerwy. Ministerstwo Finansów po raz pierwszy uwzględniło ją w swoich materiałach informacyjnych. To dobra wiadomość dla firm, które wspierają obronność kraju – mogą teraz liczyć na konkretne korzyści podatkowe.

Broszury, które mogą zaoszczędzić Ci kłopotów

Choć wypełnianie PIT-u wydaje się rutynową czynnością, błąd może oznaczać konieczność korekty, wizyty w urzędzie lub nawet karę. Dlatego naprawdę warto poświęcić chwilę i zapoznać się z broszurami przygotowanymi przez resort finansów. Zawierają jasne instrukcje, praktyczne wskazówki i odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Które formularze obowiązują w 2025 roku?

Ministerstwo Finansów przygotowało broszury do następujących formularzy PIT – zaktualizowane wersje których obowiązują przy rozliczeniu za 2025 rok:

PIT-36 (wersja 32) dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, a także dla tych, którzy osiągają inne dochody nieobsługiwane przez płatnika (np. z najmu, pracy za granicą). PIT-36S (wersja 32) dla spadkobierców składających zeznanie PIT-36 za zmarłego podatnika. PIT-36L (wersja 21) dla przedsiębiorców, którzy wybrali liniową formę opodatkowania (19%). PIT-36LS (wersja 21) dla spadkobierców składających PIT-36L w imieniu zmarłego podatnika. PIT-37 (wersja 31) najczęściej używany formularz – dla osób, które osiągnęły dochody za pośrednictwem płatnika, np. z umowy o pracę, zlecenia, emerytury lub renty. PIT-38 (wersja 18) dla osób rozliczających dochody kapitałowe – np. ze sprzedaży akcji, udziałów, papierów wartościowych. PIT-39 (wersja 12) dla podatników, którzy w 2025 roku sprzedali nieruchomość przed upływem 5 lat od jej nabycia i muszą wykazać dochód lub skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

Pamiętaj – lepiej przeczytać 10 stron broszury niż 5 razy poprawiać formularz! Wszystkie materiały znajdziesz na oficjalnej stronie MF: podatki.gov.pl