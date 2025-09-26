Obowiązek i termin poinformowania

Pracownik, który otrzymał zwolnienie lekarskie, ma obowiązek powiadomić pracodawcę o nieobecności najpóźniej drugiego dnia od rozpoczęcia nieobecności.

Dopuszczalne sposoby powiadomienia

Jeśli regulaminy zakładowe nie określają sposobu, pracownik może:

osobiście lub przez inną osobę

telefonicznie

e-mailem, SMS-em lub innym środkiem łączności

przesłać informację pocztą (datą zawiadomienia jest wtedy data stempla pocztowego).

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku

Niepowiadomienie pracodawcy na czas lub w dopuszczony sposób może być uznane za naruszenie organizacji pracy (art. 108 Kodeksu pracy) i skutkować karą porządkową (upomnienie, nagana), a w skrajnych przypadkach — rozwiązaniem umowy za winę pracownika

Podstawy prawne

Obowiązek wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dotyczącego usprawiedliwiania nieobecności pracownika — pracownik musi uprzedzić o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności, jeśli jest on znany lub możliwy do przewidzenia. W nagłych przypadkach należy poinformować pracodawcę niezwłocznie, nie później niż drugiego dnia.

Źródło: SSPAP