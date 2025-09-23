Dzień wolny za 1 listopada 2025 r.

Święto wypadające w sobotę - dzień wolny

W polskim prawie pracy za święto wypadające w sobotę należy wyznaczyć pracownikowi inny dzień wolny od pracy. Regulacja ta zawarta jest w art. 130 § 2 Kodeksu Pracy. W świetle art. 130 § 2 KP każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Chodzi tutaj o święta wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy czyli:

Reklama

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja – Święto Państwowe

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

pierwszy dzień Zielonych Świątek

dzień Bożego Ciała

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Reklama

Dodatkowy dzień wolny należy wyznaczyć pracownikowi, dla którego sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Jeśli więc ktoś pracuje w sobotę zgodnie z jego rozkładem czasu pracy to po prostu 1 listopada nie przychodzi do pracy i ma krótszy miesięczny wymiar czasu pracy o 8 godzin. Dla zatrudnionych mających tego dnia wolne zgodnie z harmonogramem czasu pracy wyznacza się inny dzień wolny w celu zachowania odpowiedniej liczby godzin pracy w miesiącu. W przeciwnym razie dojdzie do pracy ponadwymiarowej. W takiej sytuacji pracodawca powinien wypłacić dodatkowe wynagrodzenie.

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę w 2025 r.

W 2025 roku dwa razy dochodzi do sytuacji, kiedy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. Pierwszy raz było to 3 maja. Kolejny raz pracodawcy będą mieli obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego już w listopadzie. Święto Wszystkich Świętych to sobota 1 listopada.

Święta wypadające w sobotę w 2025 r.:

3 maja 2025 r.

1 listopada 2025 r.

Zasadą jest, że ustaleniem, który konkretnie dzień będzie wolny za święto wypadające w sobotę, zajmuje się pracodawca. Przepisy prawa pracy pozwalają mu na odgórne wyznaczenie dnia wolnego. Niekiedy pracownicy zgłaszają swoje propozycje czy to osobiście, czy w postaci pisemnego wniosku. Od dobrej woli pracodawcy zależy uwzględnienie próśb zatrudnionych. Dopuszcza się także ustalenie różnych dni dla poszczególnych pracowników czy grup pracowników.

Dzień wolny za 1 listopada 2025 r.

W listopadzie wypadają dwa święta ustawowo wolne od pracy - 1 listopada (sobota) i 11 listopada (wtorek). Częstym wyborem dodatkowego dnia wolnego będzie więc poniedziałek 10 listopada. W ten sposób pracownicy zyskają długi weekend od soboty 8 listopada do wtorku 11 listopada. Natomiast należy podkreślić, że może być to każdy inny dzień w listopadzie, gdy pracodawca stosuje miesięczny okres rozliczenia. Dzień wolny za święto wypadające w sobotę musi bowiem zostać "oddany" jeszcze w tym samym okresie rozliczeniowym. W przypadku 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego pracodawca ma więc dużo dłuższy czas na wyznaczenie dodatkowego wolnego.