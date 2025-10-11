Na czym polega zakaz handlu w niedzielę?

Zakaz handlu w niedziele obowiązuje w Polsce od 1 marca 2018 roku. Wprowadziła go ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Reklama

Zgodnie z jej przepisami, w niedziele i święta nie można prowadzić sprzedaży ani wykonywać czynności związanych z handlem w placówkach, w których pracują zatrudnieni pracownicy. Oznacza to, że w większość niedziel zamknięte są duże sklepy, galerie handlowe czy hurtownie. Ustawa przewiduje jednak katalog wyjątków – miejsc, w których handel jest dozwolony.

Gdzie zrobimy zakupy w niedziele niehandlowe?

Zakaz handlu nie dotyczy niektórych placówek. W każdą niedzielę można zrobić zakupy m.in. w:

stacjach paliw,

aptece lub punkcie aptecznym,

cukierni, piekarni lub lodziarni,

sklepach z prasą, biletami, wyrobami tytoniowymi i kuponami gier losowych,

placówkach pocztowych,

sklepach działających przy hotelach, dworcach, portach lotniczych czy stacjach kolejowych,

sklepach zoologicznych, kwiaciarniach, punktach z pamiątkami i dewocjonaliami,

lokalach gastronomicznych (restauracje, kawiarnie, bary).

Ważne Otwarty może być też mały sklep prowadzony przez właściciela, który sam stanie za ladą – bez pomocy zatrudnionych pracowników.

Więcej niedziel handlowych pod koniec roku

Ustawodawca przewidział kilka wyjątków, w których zakaz handlu nie obowiązuje. Zgodnie z art. 7 ustawy, handel dozwolony jest m.in. w:

trzy kolejne niedziele przed Wigilią Bożego Narodzenia,

niedzielę poprzedzającą Wielkanoc,

ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia (chyba że przypada wtedy święto).

W praktyce oznacza to, że w 2025 roku na zakupy pójdziemy jeszcze w trzy niedziele w grudniu:

7 grudnia 2025 r.

14 grudnia 2025 r.

21 grudnia 2025 r.

To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy odkładają świąteczne zakupy na ostatnią chwilę. W ostatnim kwartale roku będziemy mieli więc aż trzy niedziele handlowe z rzędu, podczas gdy w poprzednim kwartale była tylko jedna – 31 sierpnia.

Zmiany w prawie? Co najmniej dwie niedziele handlowe w miesiącu

W Sejmie pojawił się projekt, który może znacząco rozluźnić obecne przepisy. Grupa posłów Polski 2050 – Trzecia Droga złożyła projekt ustawy (druk sejmowy nr 384), który zakłada wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu – w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca. Według projektu, zakaz handlu nie obowiązywałby:

w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca,

w pierwszą niedzielę grudnia oraz dwie kolejne niedziele przed Bożym Narodzeniem (z wyjątkiem Wigilii),

w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Jeśli projekt zostanie przyjęty, w 2026 roku moglibyśmy liczyć na nawet 24 niedziele handlowe rocznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 301)

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy – Kodeks pracy (druk sejmowy nr 384)