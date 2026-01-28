Czas na złożenie wniosku o Mały ZUS Plus tylko do 2 lutego

Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zaoszczędzić kilkaset złotych na składkach, mają niewiele czasu na złożenie wniosku – zwykle termin upływa 31 stycznia, ale w 2026 roku przypada on w sobotę, więc formalności można załatwić do 2 lutego. Po tym terminie nie będzie już możliwości skorzystania z ulgi.

Mały ZUS Plus pozwala płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, które są obliczane od dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Obniżone składki można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w każdym 60-miesięcznym okresie prowadzenia działalności. Warto pamiętać, że ulga nie obejmuje składki zdrowotnej.

Kto może skorzystać z Małego ZUS Plus w 2026 roku?

Z Małego ZUS Plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni, a ich roczne przychody nie przekroczyły 120 000 zł. Ulga dotyczy jedynie składek na ubezpieczenia społeczne i nie obejmuje składki zdrowotnej, którą należy opłacać w pełnej wysokości. Z Małego ZUS Plus nie mogą korzystać osoby w pierwszym roku prowadzenia działalności ani te, które spełniają warunki do płacenia obniżonych składek od preferencyjnej podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia. Istotne jest też, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z tej ulgi nawet jeśli wcześniej korzystali z Ulgi na start lub obniżonych składek od preferencyjnej podstawy.

Kto nie może korzystać z Małego ZUS Plus w 2026 roku?

Z Małego ZUS Plus nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy nie spełniają podstawowych warunków dotyczących limitu przychodów lub minimalnego okresu prowadzenia działalności, a także osoby znajdujące się w jednej z poniższych sytuacji:

w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy korzystały z Małego ZUS Plus łącznie przez 36 miesięcy,

spełniają warunki do opłacania składek od preferencyjnej podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia,

w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły działalność gospodarczą krócej niż 60 dni,

rozliczały się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystały ze zwolnienia z VAT, co uniemożliwia ZUS-owi weryfikację danych,

podlegały ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym także z innego tytułu pozarolniczej działalności, np. jako wspólnik spółki jawnej,

w ramach działalności wykonują te same czynności, które realizowały dla obecnego lub byłego pracodawcy jako pracownik – w bieżącym lub poprzednim roku.

Z ulgi nie mogą również korzystać osoby, które w poprzednim roku prowadziły działalność jako:

twórcy lub artyści,

osoby wykonujące wolne zawody,

wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich lub jednoosobowych spółek z o.o.,

osoby prowadzące publiczne lub niepubliczne szkoły, placówki oświatowe, inne formy wychowania przedszkolnego albo ich zespoły.

Jak zgłosić się do Małego ZUS-u Plus w 2026 roku?

Przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku nie byli objęci Małym ZUS Plus, a chcą skorzystać z tej ulgi w bieżącym roku, muszą dopełnić formalności najpóźniej do 2 lutego. W tym celu powinni najpierw wyrejestrować się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, a następnie ponownie zgłosić się do ZUS z kodem przeznaczonym dla Małego ZUS Plus – zaczynającym się od 05 90 lub 05 92.

Osoby, które korzystały z ulgi w 2025 roku i nadal spełniają wymagane warunki, nie muszą składać ponownego zgłoszenia. Natomiast każdy przedsiębiorca objęty Małym ZUS Plus w styczniu ma obowiązek złożyć do 20 lutego dokumenty rozliczeniowe. Powinny one zawierać dane dotyczące rocznego przychodu i dochodu, formy opodatkowania działalności oraz podstawy wymiaru składek.

Ile wynosi Mały ZUS Plus w 2026 roku?

W przypadku Małego ZUS Plus wysokość opłacanych składek jest uzależniona od dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym. Wyliczenia odbywają się według zasad określonych w art. 18c ustawy systemowej, a podstawa wymiaru składek musi mieścić się w jasno wyznaczonym przedziale: