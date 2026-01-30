Czym jest legitymacja emeryta-rencisty i kto jest do niej uprawniony?

Legitymacja emeryta to oficjalny dokument wydawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który potwierdza uprawnienia do pobierania emerytury. Dzięki niej seniorzy mogą korzystać z przysługujących im ulg oraz różnych przywilejów przewidzianych w obowiązujących przepisach. Zasady wydawania legitymacji wynikają z regulacji dotyczących systemu emerytalnego, w tym m.in. z ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiana w legitymacji emeryta-rencisty. Podstawa prawna

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przewidujący nowelizację przepisów regulujących wygląd i zasady wydawania legitymacji emeryta-rencisty. Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje wprowadzenie istotnych zmian w konstrukcji dokumentu oraz zastosowanych zabezpieczeniach. Nowe regulacje mają odpowiadać coraz wyższym standardom ochrony dokumentów publicznych, zwiększyć ich odporność na fałszerstwa i podnieść poziom bezpieczeństwa, bez naruszania dotychczasowych uprawnień świadczeniobiorców. Planowane modyfikacje obejmą wszystkich emerytów i rencistów pobierających świadczenia z ZUS, czyli około 8,1 mln osób, w tym blisko 270 tys. nowych beneficjentów. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jakie zmiany zostaną wprowadzone w legitymacji emeryta-rencista?

Nowa legitymacja emeryta-rencisty nadal będzie wydawana w postaci imiennej karty plastikowej, jednak zyska odświeżoną szatę graficzną. Dokument zmieni kolor na szary i zostanie wyposażony w dodatkowe zabezpieczenia chroniące przed fałszerstwem, a także w skrót „LER” wykonany w alfabecie Braille’a, co ma ułatwić posługiwanie się nim osobom z dysfunkcją wzroku. Poprzednia modyfikacja wyglądu legitymacji miała miejsce w 2017 roku, kiedy po raz pierwszy zastosowano oznaczenia w Braille’u.

Od kiedy będą wydawane nowe legitymacje emeryta-rencisty?

Obecnie obowiązujące legitymacje będą mogły być wydawane jeszcze do 12 lipca 2026 r. Pozwoli to ZUS wykorzystać już zamówione i wyprodukowane karty, równocześnie przygotowując nowe dokumenty spełniające aktualne standardy bezpieczeństwa.

Czy dotychczasowe legitymacje emeryta-rencisty zachowają ważność?

Nie ma potrzeby wymiany dotychczasowych legitymacji emeryta-rencisty. Wszystkie dokumenty wydane przed wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia zachowują swoją ważność przez cały okres, na jaki zostały pierwotnie przyznane. Oznacza to, że emeryci i renciści mogą nadal korzystać z obecnych legitymacji bez obaw o ich utratę lub konieczność wymiany na nowe.

Jakie uprawnienia daje legitymacja emeryta-rencisty w 2026 roku?

Legitymacja emeryta-rencisty w 2026 roku daje seniorom szereg przywilejów i ułatwień, które mogą znacząco poprawić jakość codziennego życia oraz umożliwić korzystanie z wielu usług w preferencyjnych cenach. Dokument nie tylko potwierdza prawo do świadczeń emerytalnych, ale także otwiera dostęp do licznych zniżek i ulg w różnych obszarach życia. W praktyce posiadanie legitymacji pozwala m.in. na: