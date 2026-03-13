Ile jednorazowo można wypłacić z bankomatu w 2026 roku? Oto kwoty i limity jednorazowych wypłat

Gdy potrzebujesz gotówki, najczęściej myślisz o bankomacie. To opcja szybka i wygodna, jednak należy pamiętać o pewnych ograniczeniach. Warto wiedzieć, ile pieniędzy możesz wypłacić jednorazowo z bankomatu.

Dlaczego bankomaty mają limity wypłat?

Limity wypłat w bankomatach w 2026 roku mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa środków, walkę z cyberprzestępczością oraz utrzymanie płynności gotówkowej w systemie. Wprowadzenie tych ograniczeń drastycznie zmniejsza potencjalne straty finansowe w przypadku kradzieży karty lub nieuprawnionego przejęcia kodu BLIK. Obecnie sytuacja na rynku jest mocno zróżnicowana: o ile w bankomatach własnych dużych banków (jak PKO BP czy mBank) jednorazowa wypłata nadal może wynosić od 1 000 do nawet 10 000 zł, o tyle operatorzy niezależni wprowadzili surowe limity.

W marcu 2026 roku kluczowym ograniczeniem jest polityka sieci Euronet, która od 19 lutego 2026 roku ustaliła limit jednorazowej wypłaty kodem BLIK na poziomie zaledwie 200 zł, a dla kart płatniczych na 800 zł. Z kolei sieć Planet Cash od 2 marca 2026 roku umożliwia wypłatę do 4 000 zł w jednej transakcji dla użytkowników kart Visa i Mastercard. Należy jednak pamiętać, że nawet wysokie limity operatorów nie oznaczają nielimitowanego dostępu do gotówki, ponieważ proces ten jest ograniczony fizycznie - większość urządzeń może wydać maksymalnie 30-40 banknotów podczas jednej operacji.

Na finalną kwotę, którą możemy podjąć z urządzenia, wpływa szereg czynników blokujących. Są to przede wszystkim indywidualne limity ustawione przez klienta w aplikacji bankowej, limity dziennych transakcji gotówkowych narzucone przez bank, a także dostępność konkretnych nominałów w kasecie bankomatu. W 2026 roku, przy wysokich kosztach obsługi gotówki, coraz częściej zdarza się, że urządzenia nie posiadają wystarczającej liczby banknotów o wysokich nominałach (100 zł i 200 zł), co w praktyce uniemożliwia wypłatę maksymalnej kwoty przewidzianej przez operatora.

Jak ustalane są limity wypłat z bankomatów? Oto czynniki wpływające na wysokość limitów w bankomatach

Limity wypłat w bankomatach zależą od polityki banku, rodzaju karty oraz możliwości technicznych samego urządzenia. Każda instytucja finansowa samodzielnie ustala maksymalne kwoty dziennych operacji. Przykładowo, w PKO BP czy mBanku użytkownik może samodzielnie zwiększyć limit dzienny w aplikacji nawet do 10 000 - 20 000 zł, podczas gdy operatorzy niezależni, tacy jak Euronet, utrzymują limit jednorazowej wypłaty (często na poziomie 800 zł) dla kart obcych banków. Wysokość limitu jest ściśle powiązana z rodzajem posiadanego konta. Karty segmentu Premium i Private Banking (złote, platynowe) oferują znacznie wyższe progi wypłat niż standardowe konta młodzieżowe czy podstawowe. W 2026 roku kluczowe stało się rozróżnienie między wypłatą kartą a BLIK-iem - banki często stosują dla tych metod osobne limity, które można niezależnie konfigurować w telefonie. Należy również pamiętać o ograniczeniach sprzętowych. Bankomat może wydać jednorazowo tylko określoną liczbę banknotów (zazwyczaj od 30 do 40 sztuk). Jeśli maszyna nie posiada wysokich nominałów (np. 200 zł lub 500 zł), maksymalna kwota jednej transakcji będzie znacznie niższa niż limit ustawiony na karcie. Dodatkowo banki stosują nowoczesne systemy bezpieczeństwa oparte na AI. Mogą one czasowo obniżyć limity lub zablokować wypłatę w przypadku wykrycia nietypowej lokalizacji (geolokalizacja smartfona) lub próby podjęcia gotówki w godzinach nocnych, jeśli odbiega to od standardowych nawyków klienta.

Ile można wypłacić jednorazowo z bankomatu? Przykładowe limity banków

W 2026 roku kwota, jaką można jednorazowo wypłacić z bankomatu, zależy przede wszystkim od polityki operatora danej sieci oraz wybranego sposobu autoryzacji transakcji. Największe zmiany dotyczą sieci Euronet, która od 19 lutego 2026 roku wprowadziła restrykcyjny limit dla wypłat realizowanych kodem BLIK, ograniczając jednorazową operację do zaledwie 200 zł. W przypadku tradycyjnych wypłat kartą w tej samej sieci, standardowy limit wynosi zazwyczaj 800 zł. Odmienną strategię przyjął operator Planet Cash, który od 2 marca 2026 roku podniósł maksymalny limit pojedynczej transakcji kartami Mastercard i Visa do 4000 zł.

Limity narzucane przez same banki bywają znacznie wyższe, jednak są one ograniczone fizycznymi możliwościami urządzeń (liczba podawanych banknotów) oraz limitami operatorów niezależnych. Przykładowo, klienci mBanku oraz ING Banku Śląskiego mogą wypłacić jednorazowo do 10 000 zł w urządzeniach własnych tych banków, o ile pozwalają na to indywidualne ustawienia karty. W PKO BP dzienny limit wypłat wynosi standardowo od 10 000 zł do 20 000 zł, przy czym jednorazowa kwota jest zależna od konkretnego modelu bankomatu. Warto również pamiętać o limitach ustawowych dotyczących przedsiębiorców - w 2026 roku transakcje między firmami powyżej 15 000 zł muszą być realizowane bezgotówkowo.

Jeśli wciąż masz wątpliwości co do kwoty, którą możesz jednorazowo wypłacić, zawsze warto sprawdzić informacje dotyczące konkretnego konta i karty w swoim banku. Zapoznanie się z tymi limitami jest szczególnie ważne, gdy planujesz wypłatę większej sumy pieniędzy.