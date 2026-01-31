W jakim kierunku zmierza sytuacja w kraju?

48 proc. badanych uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, a zdaniem 30 proc. – w dobrym. 22 proc. badanych nie ma zdania na ten temat – wynika ze styczniowego comiesięcznego sondażu CBOS.

Miesiąc wcześniej – w grudniu – o punkt proc. mniej – 47 proc. uważało, że sytuacja zmierza w złym kierunku, a o 3 pkt. proc. mniej – 33 proc. – w dobrym. 21 proc. nie miało zdania na ten temat (zmiana o punkt proc.).

43 proc. badanych przez CBOS uważa, że sytuacja w ciągu roku nie zmieni się (47 proc. w grudniu), 29 proc. – pogorszy (o pkt proc. mniej niż w grudniu), a 17 proc. – że się poprawi (w grudniu 16 proc.). 11 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć” – miesiąc wcześniej było to 7 proc.

Sytuacja polityczna

Centrum zapytało też o ocenę sytuacji politycznej i jej rozwój w najbliższym roku. 41 proc. ankietowanych w styczniu uznało ją za złą, 40 proc. za ani dobrą, ani złą, a 13 proc. – za dobrą. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 6 proc. badanych. Tylko tu odsetek nie zmienił się od grudniowych wyników. Wówczas 44 proc. oceniało ją jako złą (4 pkt. proc. więcej), 38 proc. za ani dobrą, ani złą (2 pkt. proc. mniej), a 12 proc. – za dobrą (o punkt proc. mniej).

Ponad połowa Polaków nadal ocenia, że sytuacja polityczna w najbliższym roku się nie zmieni (57 proc. w styczniu i 55 proc. w grudniu), nadal też ok. jednej czwartej badanych (24 proc. w styczniu i 26 proc. miesiąc wcześniej) uważa, że się pogorszy, a jedna dziesiąta (10 proc. w styczniu, 11 proc. w grudniu), że się poprawi. 9 proc. (8 przed miesiącem) nie ma zdania na ten temat.

Również małe wahania do grudnia zanotował CBOS, pytając o przewidywania na kolejny rok – 49 proc. uznało, że sytuacja polityczna się nie zmieni (47 proc. w grudniu), 22 proc., że się pogorszy (przy 24 proc. w grudniu), a 20 proc., że się poprawi (22 proc. w grudniu). 8 proc. nie odpowiedziało jednoznacznie na to pytanie – przy 7 proc. badanych w grudniu.

Gospodarka

W części gospodarczej sondażu badani Polacy ocenili najczęściej, że sytuacja gospodarcza kraju jest dobra – 37 proc., ani dobra, ani zła – 34 proc., zła – 26 proc. I w styczniu, i w grudniu trzem procentom Polaków trudno było odpowiedzieć na pytanie o naszą sytuację gospodarczą. Miesiąc temu przeważała ocena, że jest ona ani dobra, ani zła (36 proc.), dobra (34 proc.), a zła – 27 proc. o punkt proc. więcej niż w styczniu.

Warunki życia

Dwie trzecie Polaków jako dobre oceniło w sondażu obecne warunki życia swoje i rodziny – 66 proc. wybrało taką odpowiedź w styczniu i grudniu. 29 proc. (30 proc. w grudniu) oceniło je jako ani dobre, ani złe, a złe – 5 proc. (4 proc. w grudniu). Podobnie badani ocenili swoje warunki materialne – 65 proc. (67 proc. w grudniu) uznało je za dobre, 29 proc. (28 proc. w grudniu) za ani dobre, ani złe, a za złe – 5 proc. (przy 4 proc. w grudniu).

60 proc. badanych (56 proc. miesiąc temu) uważa, że za rok im i ich rodzinom będzie się żyło tak samo, jak teraz, 17 proc. ocenia, że lepiej (19 proc. w grudniu), a 14 proc. – gorzej (16 proc. w grudniu). 10 proc. (9 proc. w grudniowym sondażu) trudno ocenić przyszłą sytuację – swoją i rodziny. Warunki materialne w ciągu najbliższego roku w gospodarstwie domowym nie zmienią się według 69 proc. respondentów (64 w grudniowym sondażu), po 15 proc. odpowiedziało w styczniu, że się poprawią (19 proc. w grudniu) i pogorszą (16 proc. w grudniu).

CBOS: Nastroje społeczne pozostają stabilne

Według CBOS nastroje społeczne pozostają stabilne. Oceny ogólnej sytuacji w kraju uległy tylko niewielkiemu pogorszeniu przy jednoczesnej – choć również niewielkiej – poprawie ocen sytuacji politycznej i gospodarczej.

„Prognozy dotyczące zmiany sytuacji w kraju w tych trzech wymiarach także są zbliżone do tych z poprzedniego miesiąca, podobnie jak oceny sytuacji własnej badanych oraz warunków materialnych ich gospodarstw domowych. Przy tym wzrosły dość wyraźnie odsetki respondentów nieprzewidujących w tych obszarach żadnych zmian” – zaznaczyło Centrum w komentarzu do styczniowych wyników.

Badanie zrealizowano od 8 do 20 stycznia na 938-osobowej imiennej reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL. Odpowiadając na taki sam zestaw pytań, 55,5 proc. wybrało wywiad bezpośredni z ankieterem (CAPI), 26,4 proc. – wywiad telefoniczny z ankieterem (CATI), 18 proc. – samodzielnie wypełniło ankietę internetową (metoda CAWI).