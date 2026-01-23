KO, PiS i Konfederacja na podium

Z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Onetu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, najwyższy wynik osiągnęłaby Koalicja Obywatelska (KO) – oddanie głosu na nią deklaruje 31,2 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość (PiS) z wynikiem 27,3 proc. Podium zamyka Konfederacja, osiągając poparcie 12,8 proc.

Lewica i Konfederacja Korony Polskiej w Sejmie

Według badania w Sejmie znalazłyby się jeszcze dwie partie – Lewica, na którą chce zagłosować 6,8 proc. ankietowanych, oraz KPP Grzegorza Brauna z niewiele mniejszym wynikiem – 6,6 proc.

PSL, Razem i Polska 2050 pod progiem wyborczym

Poza Sejmem znalazłoby się PSL – chce na nie zagłosować 4,9 proc. ankietowanych; Partia Razem, na którą głos deklaruje 2,8 proc. badanych, oraz Polska 2050 z rezultatem 1,4 proc.

6,2 proc. ankietowanych nie wie, na kogo zagłosować.

Deklarowana frekwencja

Udział w wyborach zadeklarowało 61,3 proc. badanych, z czego 48,7 proc. mówi o udziale w głosowaniu „zdecydowanie tak”, zaś 12,6 proc. „raczej tak”.

Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 20-21 stycznia 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Badanie realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).