Podwyżki czynszu. Średnio o 50 zł

Mieszkańcy TBS Wrocław zapłacą więcej za czynsz. Od 1 lipca obowiązywać będą nowe stawki. Kwotę podniesiono o nieco ponad złotówkę za metr - z 17,35 zł na 18,40 zł. To pierwsza zmiana od czterech lat. Ostatnie podwyżki uchwalono jeszcze w pandemii - w 2022 roku.

Reklama

Dla mieszkania o powierzchni ok. 51 mkw. opłaty miesięczne wzrosną o około pięćdziesiąt złotych. Obecnie czteroosobowa rodzina wynajmująca wspomniany lokal (to typowa powierzchnia w TBS) płaci 884,85 zł. Od lipca stawka czynszu wzrośnie do 938,4 zł.

„Poprzednia zmiana stawek w TBS Wrocław miała miejsce w sierpniu 2022 r. Od tego czasu skumulowana inflacja wyniosła ok. 40%, a płaca minimalna wzrosła o ok. 60%. Parametry te bezpośrednio przekładają się na koszty usług takich jak sprzątanie, pielęgnacja zieleni, remonty lub bieżące konserwacje” - przekonuje zarząd spółki TBS Wrocław w komunikacie.

Popularność TBS we Wrocławiu

Jak podaje spółka, mieszkania TBS Wrocław cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Na jedno jest około 30 chętnych. Wynika to ze zdecydowanie niższych opłat niż na rynku komercyjnym.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS) to odrębna dziedzina mieszkalnictwa. Zazwyczaj spółki kontrolują samorządy, które chcą wspomóc osoby średniozamożne. Takie, które nie mogą pozwolić sobie na kredyt hipoteczny (bądź zakup za gotówkę) oraz zarabiają zbyt dużo, by otrzymać mieszkanie komunalne.

We Wrocławiu, by otrzymać lokal, nie można być właścicielem innego mieszkania. Chętny musi spełniać kryteria dochodowe. Dopuszczalna maksymalna wysokość zarobków na gospodarstwo czteroosobowe (2+2) to 23 992,02 zł brutto. Z drugiej strony, zgodnie z regulaminem, najemca musi osiągać dochód pozwalający na regularne płacenie czynszu.

Poza czynszem należy wpłacić opłatę partycypacyjną, nie większą niż 30 proc. wartości kosztu budowy lokalu oraz kaucję. Opłata partycypacyjna jest zwracana w przypadku zakończenia najmu i opuszczenia mieszkania. Co ważne, mieszkań TBS nie można dziedziczyć. Ale z drugiej strony najemca ma pewność, że nie zostanie z niego wyrzucony.

Gdzie powstają TBS-y?

Największy zasób TBS znajduje się w Szczecinie. Miejska spółka działa od ćwierć wieku. W tym czasie wybudowała ponad 5 tys. mieszkań. W sumie zarządza 16,5 tys. mieszkań i lokali. Niektóre z nich to przedwojenne kamienice.

We Wrocławiu powstało 4134 nowych mieszkań TBS kontrolowanych przez miejską spółkę. To więcej niż w Warszawie, gdzie dwie miejskie spółki TBS Północ i TBS Południe mają w swoich zasobach jedynie 3,8 tys. lokali. W planach jest zwiększenie tej liczby, ale procesy inwestycyjne idą w tym przypadku bardzo wolno.

Powyżej 4,7 tys. mieszkań TBS powstało w Krakowie, ale tam zbudował je głównie prywatny kapitał. Miejska spółka zarządza obecnie niecałym tysiącem (933). W czołówce pod względem budownictwa społecznego jest też Poznań – 3421 lokali.