Remont warty miliardy

Po zakończeniu prac na Zachodniej, kolejarze przechodzą na drugą część miasta. Zbliża się remont Warszawy Wschodniej. To jedna z największych operacji na Warszawskim Węźle Kolejowym.

Inwestycja – jak słyszymy – ma ruszyć jeszcze w tym roku. Będzie niezwykle skomplikowana nie tylko ze względu na skalę prac. Warszawa Wschodnia to jedna z największych stacji kolejowych w Polsce, obsługująca około tysiąca pociągów dziennie.

Kto przebuduje Warszawę Wschodnią?

Pod koniec stycznia otwarto koperty w przetargu. Wszystkie mieszczą się w kosztorysie oszacowanym na 3,45 mld zł (po uruchomieniu opcji – 4,6 mld zł). Wykonawcy zaproponowali mniej, w wariancie podstawowym 3-3,25 mld zł.

ZUE S.A. + Duna Polska S.A. – 3 149 255 536,26 zł netto / 3 873 584 309,60 zł brutto

Budimex S.A. + Budimex Kolejnictwo S.A. + Mostostal Kraków S.A. – 3 221 803 027,49 zł netto / 3 962 817 723,81 zł brutto

INTERCOR Sp. z o.o. + Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. + Adamietz Warszawa Sp. z o.o. – 3 094 500 000,00 zł netto / 3 806 235 000,00 zł brutto

GÜLERMAK S.A. + Trakcja S.A. – 3 249 142 782,26 zł netto / 3 996 445 622,18 zł brutto

INTOP S.A. + Track Tec Construction Sp. z o.o. + Unibep S.A. – 2 341 643 529,30 zł netto / 2 880 221 541,04 zł brutto

TORPOL S.A. – 2 955 788 273,36 zł netto / 3 635 619 576,24 zł brutto

Jedna z propozycji była sporo tańsza (2,3 mld zł), ale może zostać wykluczona. „Podlega procedurze rażąco niskiej ceny” – słyszymy. To obowiązkowa procedura, gdy zaproponowana cena jest o 30 proc. niższa od wartości zamówienia.

- Jesteśmy na ostatnim etapie postępowania przetargowego na Warszawie Wschodniej- badamy oferty. Potrwa to jeszcze kilka tygodni. Liczymy, że w wakacje podpiszemy umowę z wykonawcą – mówi Marcin Mochocki, członek zarządu PKP PLK ds. realizacji inwestycji.

Jak zmieni się Warszawa Wschodnia?

Z perspektywy pasażera największą zmianą będzie przebudowa wszystkich siedmiu peronów. Wyremontowane zostaną trzy przejścia podziemne, a w jednym z nich znajdzie się ścieżka rowerowa. Zaplanowano nowe schody, a także windy, których obecnie brakuje. Na górze zbudowana zostanie wspólna hala dla wszystkich peronów, podobnie jak na Warszawie Zachodniej.

Największe zmiany dotyczyć będą układu torowego. W sumie przebudowanych zostanie aż 46 km torów, powstanie też 57 km nowej sieci trakcyjnej oraz 170 rozjazdów. Odnowionych zostanie aż dwadzieścia obiektów inżynieryjnych, w tym wiadukty prowadzące w stronę Wisły (np. nad ul. Targową). Prace spowoduję ogromne utrudnienia dla mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy.

- To kompletna przebudowa układu torowego, przebicie ul. Tysiąclecia, przejścia podziemne wzdłuż ul. Chodakowskiej…– wylicza Marcin Mochocki. - Powstanie też estakada (1,5 km) nad Warszawą Wschodnią celem zapewnienia bezkolizyjnego ruchu w kierunku Legionowa i Gdańska. Pozwoli to na dowiązanie się do dalszej przebudowy w kierunku Nasielska – dodaje.

Po przebudowie pociągi od strony Rembertowa będą mogły wjeżdżać na stację z prędkością 120 km/h (obecnie to 40 km/h). To pozwoli na znaczne zwiększenie przepustowości.

Nowa stacja Warszawa Stadion

W czasie przebudowy okolic Warszawy Wschodniej niektóre pociągi będą kończyły bieg na Warszawie Stadion. Powstaną tam tymczasowe perony, a także nakładka potrzebna do zawracania pociągów.

W przyszłości Warszawa Stadion zostanie zmodernizowana. Pojawi się dodatkowy peron, a także bezpośrednie połączenie ze stacją metra. Wspomniana stacja kolejowa jest też kluczowa z innego powodu. Od tego miejsca rozpocznie się remont centralnego odcinka linii średnicowej. PKP PLK informuje, że prace ruszą w 2031 roku, ale niedawno całkowicie zmieniono koncepcję. Może to oznaczać, że termin przesunie się po raz kolejny.