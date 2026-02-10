Uszkodzony Dreamliner LOT-u. Incydent w Miami

Pod koniec grudnia na lotnisku w Miami uszkodzony został Dreamliner z floty LOT-u. Jak podało radio RMF FM obsługa naziemna Swissport popełniła błąd. Maszyna należąca do tej firmy stoczyła się i uderzyła w samolot polskiego przewoźnika, który stał zaparkowany na płycie lotniska.

Reklama

Zniszczone miało zostać kompozytowe poszycie Boeinga 787-9 Dreamliner. Maszyna została wyłączona z obsługi połączeń LOT i uziemiona w Miami. Z tego względu przeoźnik musiał odwołać kilka lotów. W USA stoi już ponad miesiąc. Naprawą zajmą się m.in. mechanicy producenta.

Kiedy Dreamliner wróci do lotów?

Maszyna o rejestracji SP-LRB początkowo miała wrócić do latania na początku lutego. Jak ustaliliśmy Dreamliner wciąż stoi w Miami czekając na naprawę. Potwierdza to rzecznik PLL LOT.

- Samolot został uszkodzony. Obecnie czekamy na naprawę. Powinien być z powrotem dostępny do końca lutego - przekazał w rozmowie z „Forsalem” Krzysztof Moczulski, rzecznik PLL LOT.

Uszkodzony samolot to maszyna, którą LOT odebrał w 2012 roku. Obecnie narodowy przewoźnik dysponuje piętnastoma Dreamlinerami. W tym roku część z nich przejdzie tzw. D-Checki, czyli najbardziej zaawansowane przeglądy, wykonywane co 12-14 lat. Poza tym LOT nabył dwa kolejne, używane Dreamlinery, od tajskiego przewoźnika.