Dni wolne od pracy w 2026 roku [aktualna lista dni ustawowo wolnych od pracy]

Kwestia dni ustawowo wolnych od pracy jest uregulowana w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 296). To krótki akt prawny zawierający zamknięty katalog świąt:

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja – Święto Państwowe

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

pierwszy dzień Zielonych Świątek

Boże Ciało

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Od 2025 roku dniem wolnym od pracy jest również Wigilia Bożego Narodzenia, która – po burzliwej dyskusji w Sejmie – została wpisana do katalogu świąt ustawowo wolnych od pracy. Dzięki temu Polacy zyskali dodatkowy dzień odpoczynku w grudniu.

Kiedy najlepiej zaplanować urlop? [kalendarz dni wolnych od pracy na 2026 rok]

Jako pomoc w planowaniu urlopu może posłużyć poniższy kalendarz:

Czy za święto przypadające w sobotę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy?

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy:

„Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.”

W praktyce oznacza to, że jeśli święto wypada w sobotę – a więc w dzień, który dla wielu pracowników i tak jest wolny – pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny. Dzięki temu pracownik nie traci należnego odpoczynku i nie pracuje dłużej, niż przewidują przepisy.

Czy pracownik może odebrać urlop wcześniej niż wypadające święto?

Termin udzielenia dnia wolnego zależy od przyjętego w zakładzie okresu rozliczeniowego:

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym – wolne trzeba udzielić w tym samym miesiącu, w którym wypada święto, czyli w listopadzie ,

, w dłuższym okresie rozliczeniowym – np. kwartalnym czy rocznym – pracodawca ma większą swobodę. W takim przypadku dzień wolny za 1 listopada może zostać wyznaczony już w piątek 31 października.

Ostateczna decyzja należy do pracodawcy, który określa termin w regulaminie pracy, zarządzeniu albo harmonogramie. Coraz częściej stosuje się też rozwiązanie pozwalające pracownikom wybrać jeden z kilku proponowanych dni – co zwykle okazuje się korzystne dla obu stron.

Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na urlop? Konsekwencje dla pracodawcy niewyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę

Brak wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Zgodnie z art. 281 § 1 Kodeksu pracy:

„Pracodawca, który narusza przepisy o czasie pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.”

Kontrole w tym zakresie prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy, a pracownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości. Dlatego dla pracodawców bezpieczniej jest odpowiednio wcześnie zaplanować dodatkowy dzień wolny – brak takiej decyzji może skończyć się dotkliwą karą finansową.

Nowe święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej

W dniu 11 lutego 2025 r. weszła w życie ustawa, która dzień 14 lutego ustanowiła nowym świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Święto ma być hołdem dla żołnierzy Armii Krajowej – największej konspiracyjnej armii w podbitej przez Niemcy i Rosję Europie, armii, która jako zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego prowadziła bohaterską walkę o odzyskanie przez Rzeczpospolitą Polską suwerenności i niepodległości, a której żołnierze, po II wojnie światowej, byli prześladowani przez władze komunistyczne zależne od Związku Sowieckiego.

Celem ustanowienia tego święta, jest zatem – upamiętnienie ochotniczego wojska Polskiego Państwa Podziemnego i złożenia hołdu kilkuset tysiącom Polek i Polaków, którzy w ramach struktur zorganizowanych stanęli do bohaterskiej walki z niemieckim okupantem.

Czy nowe święto oznacza kolejny dzień wolnym od pracy?

Czy nowe święto jest to zatem dniem wolny od pracy? Jak wynika z aktualnych przepisów – ustanowienie święta państwowegonie oznacza wcale, że jest to jednocześnie dzień wolny od pracy.

W polskim systemie prawnym nie istnieje legalna definicja „święta państwowego” (lub inaczej – „święta narodowego”). Jedynym aktem prawnym, który powołuje się na pojęcie „święta państwowego” jest ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, która w jej art. 7 ust. 1 stanowi o obowiązku podnoszenia flagi państwowej Rzeczpospolitej Polskiej z okazji świąt państwowych na budynkach administracji państwowej.

Istnieje wiele świąt państwowych, które nie są dniami wolnymi od pracy. Jednym z najbardziej znanych przypadków jest 2 maja, czyli Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Podobnie jest w przypadku Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Tego dnia Polacy będą musieli udać się do pracy. Wprowadzenie dnia wolnego od pracy musiałoby bowiem nastąpić w drodze zmiany ustawy z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 296)

Ustawa z dnia 31.01.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 299)