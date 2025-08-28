Konflikty Nawrocki - Tusk?

Uczestników sondażu spytano w połowie sierpnia, czy ich zdaniem spodziewają się częstych konfliktów między prezydentem Karolem Nawrockim a premierem Donaldem Tuskiem.

Jak podano, ok. 90 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, w tym 42,4 proc. wybrało „zdecydowanie tak”, a 47,6 proc. „raczej tak”. Tylko minimalny odsetek, 2,8 proc., odpowiedział „raczej nie”, a 0,6 proc. „zdecydowanie nie”. 6,6 proc. badanych nie miało zdania.

Analiza wyników według elektoratów

Portal wskazał też, że analiza wyników z podziałem na grupy elektoratów pokazuje, że to przekonanie jest niezwykle silne wśród wyborców koalicji rządzącej (PO, PSL, Polska 2050, Lewica). Podobne przeczucia panują również wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja).

Badanie zostało zrealizowane między 13 a 16 sierpnia br. metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.