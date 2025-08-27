Rola Rady Gabinetowej według premiera

Szef rządu zwrócił uwagę, że Rada Gabinetowa „to miejsce, gdzie można poinformować prezydenta o działaniach rządu, szczególnie w tych dziedzinach, gdzie ma on ograniczone możliwości oceny sytuacji czy brak wiedzy”.

Reklama

Stanowisko premiera wobec Rady Gabinetowej

- Będziemy do pana prezydenta dyspozycji, tak jak mówi konstytucja w celach informacyjnych - zapewnił premier. Zastrzegł jednak, że „Rada Gabinetowa to nie jest substytut rządu czy parlamentu”. „Z całą pewnością nie jest to klub dyskusyjny, tylko są to obrady Rady Ministrów, prowadzone przez pana prezydenta w sprawach szczególnej wagi” - podkreślił Tusk.

Zapewnienie o przestrzeganiu konstytucji

- Ponieważ w tym miejscu bardzo często mieliśmy poczucie, jako Polacy, jako cały naród, że są kłopoty z przestrzeganiem i prawidłowym interpretowaniem konstytucji, więc pragnę zapewnić prezydenta, że będę bardzo rzetelnie pilnował ram konstytucyjnych w naszej współpracy z najlepszą wolą, ponieważ rząd ma tutaj akurat dość oczywisty interes własny, żeby nasze działania służyły Polkom i Polakom - zapowiedział premier.