Stanowisko premiera ws. 800 plus dla Ukraińców

Szef rządu zaznaczył, że propozycja Nawrockiego ws. niewypłacania 800 plus niepracującym Ukraińcom jest zbieżna z deklaracjami rządu, który przygotowuje taki projekt ustawy.

- Przecież dobrze Pan wie, Panie Prezydencie, że projekt ustawy w tej kwestii jest praktycznie gotowy. I że ustawa, którą Pan zawetował, ona będzie miała różne przykra konsekwencje. My się nie pokłócimy, bo nie mamy zamiaru się kłócić, bo sami zaproponowaliśmy zmiany dotyczące wypłacania 800 plus. (...) Natomiast zawetowanie ustawy, która regulowała dużo więcej kwestii może być dewastujące dla polskich firm - zwrócił się Tusk do Nawrockiego.

Weto prezydenta Karola Nawrockiego

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki poinformował, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował m.in. tym, że świadczenie 800 plus powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Prezydent zapowiedział wtedy własną inicjatywę legislacyjną w tej sprawie. Później tego dnia szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał, że prezydencki projekt dot. pomocy obywatelom Ukrainy został już złożony w Sejmie.

We wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że do następnego posiedzenia Sejmu, 8 września, Rada Ministrów przygotuje rozwiązanie ws. prezydenckiego weta do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Równolegle pracuje nad powiązaniem wypłaty świadczeń społecznych dla wszystkich obcokrajowców z pracą w Polsce.