W Indiach, piątej co do wielkości gospodarce świata, działa 1700 globalnych centrów kompetencji (GCC), które zajmują się operacjami od finansów po badania i rozwój. Jak twierdzą ekonomiści i osoby z branży, obostrzenia wizowe Trumpa mogą przyczynić się do wzrostu liczby GCC w Indiach, ponieważ coraz powszechniejsze wdrażanie sztucznej inteligencji i większe ograniczenia wizowe, zmuszają amerykańskie firmy do ponownego opracowania strategii zatrudnienia.

Prezydent USA Donald Trump podniósł w tym miesiącu koszt nowych wniosków o wizę H-1B do 100 tys. dolarów, z dotychczasowego przedziału od 2000 do 5000 dolarów, zwiększając presję na amerykańskie firmy, które polegały na wykwalifikowanych pracownikach zagranicznych, aby załatać luki w kadrach.

Eksperci branżowi spodziewają się, że jeśli ograniczenia wizowe wprowadzone przez Trumpa nie zostaną zakwestionowane, amerykańskie firmy przeniosą zaawansowane zadania związane ze sztuczną inteligencją, rozwojem produktów, cyberbezpieczeństwem i analizą danych do swoich indyjskich GCC, decydując się na utrzymanie strategicznych funkcji wewnątrz firmy zamiast zlecania ich na zewnątrz.

Natomiast rosnąca niepewność, wywołana ostatnimi zmianami, nadała nowy impuls dyskusjom na temat przeniesienia wartościowej pracy do centrów poza Stanami Zjednoczonymi.

Duże firmy technologiczne, w tym Amazon, Microsoft, Apple i spółki macierzystej Google Alphabet wraz z bankiem z Wall Street JPMorgan Chase i sprzedawca detaliczny Walmart, jak wynika z danych rządu USA, byli wśród głównych sponsorów wiz H-1B.

Wszystkie te firmy prowadzą duże operacje w Indiach. Szef indyjskiego oddziału GCC zajmującego się handlem detalicznym stwierdził, że albo więcej stanowisk pracy zostanie przeniesionych do Indii, albo korporacje przeniosą je do innych państw, takich jak Meksyk lub Kolumbia. Kanada również mogłaby na tym skorzystać.

Inni są bardziej ostrożni i preferują podejście „poczekaj i obserwuj”, ponieważ może okazać się, że amerykańskie firmy mogą zostać obciążone 25 proc. podatkiem za zlecanie pracy za granicę. „Na razie obserwujemy, analizujemy” - powiedział szef indyjskiego oddziału GCC amerykańskiego producenta leków.

