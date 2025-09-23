Trump zapowiedział w piątek wieczorem, że nałoży opłatę w wysokości 100 tys. dolarów na program wizowy, który pomaga firmom pozyskiwać wysoko wykwalifikowanych pracowników z państw takich jak Indie i Chiny. Z informacji Białego Domu wynika, że podatek będzie dotyczył wyłącznie nowych wiz i nie będzie opłatą roczną – przypomina CNBC.

Reklama

Po ogłoszeniu planu firmy w USA i rządy na całym świecie zaczęły zastanawiać się nad skutkami takiej polityki wizowej.

Z danych udostępnionych przez Baird, na które powołuje się CNBC wynika, że najwięcej wiz H-1B W latach 2015–2024 zatwierdzono w firmach z sektorów technologii i usług. Baird zastrzega jednak, że zazwyczaj nie wszystkie osoby z wizą trafiają do pracy w USA.

Firmy z największą średnią liczbą zatwierdzonych wniosków H-1B Firma Średnia roczna liczba zatwierdzonych wiz H-1B w latach 2015–2024 Infosys 3751 Cognizant Technology Solutions 2457 Tata Consultancy Services 2221 Deloitte 1723 IBM 1272 Accenture 1197 Wipro 1196 Źródło: Baird

Z dostępnych danych wynika, ze najwięcej wiz (ponad 3750) zatwierdziła firma konsultingowa Infosys z siedzibą w Indiach. Na drugim miejscu znalazła się Cognizant Technology Solutions ze średnią liczbą w badanym okresie na poziomie 2450 zatwierdzonych wiz H-1B. Jednak analityk Baird, David Koning zastrzega, że od połowy 2010 roku liczba wniosków spada, a rzeczywista liczba pracowników ubiegających się o ten rodzaj wizy jest prawdopodobnie bliższa 1000.

Źródło: CNBC